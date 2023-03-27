說詞反覆 陳柏諺想看驗屍報告遭拒

陳柏諺（左圖，資料照）犯後傳訊給親友稱 「本來是要殺林ＸＸ的⋯」，警方察覺陳男 原來是要殺林姓前女友的，馬國女大生（右 圖，取自IG）意外成替死鬼。

2023/03/27 05:30

〔記者劉慶侯／調查報導〕男子陳柏諺去年十月殺害交往不久的馬來西亞籍蔡姓女大學生，檢警從陳男手機訊息得知他原本打算殺害已分手的林姓前女友，蔡女成了替死鬼。檢方去年底起訴，士林地院已開過兩次庭，陳男一下說只想「嚇嚇她」，一下又說「協助結束生命」說詞反覆，全案預期今年下半年宣判。

據觀察，陳男兩度開庭審訊的說詞仍反覆，第一次開庭時說雙方有金錢糾紛，他只想「嚇嚇她」但失手奪命，但隨後改口稱是幫助蔡女尋短，蔡女拿抱枕請他悶死她，並稱自己原本也想殉情；日前第二次開庭時，他仍供稱是加工自殺。

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陳男今年一月首次在士院開庭時說，他曾贊助蔡女九萬多元，但事後反悔，想要取回這筆錢，被她拒絕，他只想「嚇嚇她」，但失手不小心悶死她。

但陳男隨後改口稱，他當時和蔡女聊天過程中，一邊匯錢給她，她突然說希望他協助結束生命，蔡女給他抱枕叫他蓋住臉頰，因此他左手拿抱枕蓋臉，右手掐脖子，但因不忍心而沒有用力，蔡女對他說看到人生如跑馬燈掠過眼前，想聽他唱歌，「那時候她也覺得極樂世界很好」，他才念著佛號送走她。

但陳的說詞與法醫研究所的驗屍報告不符，法醫查出蔡女不僅頸部有傷、骨頭有裂痕，血液中也有藥物成分，鼻腔和氣管中並沒有棉絮纖維，檢警亦查無蔡女身心疾病就醫紀錄，不曾出現尋死念頭，顯示陳男供詞可疑。

法官日前再度開庭，陳男仍只承認加工自殺罪，聲稱是「情侶約好一起長眠」，只是他幫她先走一步；他還要求調閱驗屍報告，但檢察官認為不適合給他閱覽。

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