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    首頁　>　社會

    神岡桶屍案》座車採到疑屍水拖痕 成起訴證據

    台中市陳姓男子遇害慘成桶屍，涉嫌重大的前女友蔡嘉樺（右圖）昨被檢方提起公訴。（資料照）

    台中市陳姓男子遇害慘成桶屍，涉嫌重大的前女友蔡嘉樺（右圖）昨被檢方提起公訴。（資料照）

    2023/03/21 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子疑不甘被分手遇害慘成桶屍，涉嫌重大的前女友蔡嘉樺儘管矢口否認，但專案小組發現陳男與蔡女有債務糾紛，除用來封屍的水泥、工業塑膠桶等物品都是蔡女所購，並編造死者「在世假象」，還從蔡女棄置在偏僻郊區的死者座車內，採集到疑似屍水的拖痕，檢方據此昨提起公訴。

    查扣蔡女手機完整備份 全面數位鑑識

    據查，當時蔡女避重就輕表示不知情，以陳男強索過去資助金錢，還去騷擾她的原生家庭，讓她鎮日活在恐懼中，指控對方是「恐怖情人」才分手，桶屍案與她無關，曾與蔡女交手員警形容，蔡女情緒無明顯起伏，不多話，異常冷靜，但專案小組研判，陳男疑因不甘被分手慘遇害，從查扣蔡女手機完整備份後，進行全面的手機數位鑑識。

    檢警依法醫剝除死者水泥後推定死亡時間、以及命案現場廠區內查扣的水泥封屍器材，並鎖定蔡女的數位支付及電子發票，掌握到蔡女購買水泥、工業塑料桶、水泥攪拌電鑽等特殊工具器材，以及包覆屍體的床罩、床單及大塑膠袋等關鍵證據。

    專案小組另發現，蔡女原本都是將死者車子停在台中市河南路租住處附近停車場，二○一九年三月間卻突然請拖吊車吊走車子，透過協尋在烏日區一處偏僻路段尋獲，當時該車已因停放多年破舊不堪，仍在車內採集到疑似屍水的拖痕，不排除蔡女犯案後曾以該車載運死者到該廠房封屍滅跡。

    警不排除蔡女運屍滅跡或有共犯

    檢警追查發現，蔡女為了掩飾陳男死亡訊息，利用陳男手機並假冒其身分，在陳男女兒生日時，傳送祝賀生日快樂訊息，另外還也曾傳給家人「目前人在國外」、「因糾紛被押走」的訊息，企圖拖延陳男遇害的事實。

    另檢警發現裝屍體的橘色桶子內，起碼被倒入六包水泥，除了每包重達五十公斤水泥外，連同搬運水泥、混拌泥沙、使用水泥攪拌電鑽都需要較大力量，依常理研判身材略顯嬌小的蔡女無法一人完成搬運封屍，不排除仍有共犯，儘管已起訴蔡女，仍針對其人際網絡及交往對象持續釐清中。

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