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    父罰母子跪街頭 北市府助聲請保護令

    台北市一對母子高舉雙手跪在大馬路，照片上傳網路引起網友熱議。（翻攝汽車專家林大維臉書）

    台北市一對母子高舉雙手跪在大馬路，照片上傳網路引起網友熱議。（翻攝汽車專家林大維臉書）

    2023/03/17 05:30

    〔記者蔡亞樺、邱俊福／台北報導〕台北市街頭一對母子高舉雙手跪在大馬路，畫面在網路曝光引起熱議，有網友指稱，多次看到這對母子被父親逼著罰跪，盼社福部門協助。北市社會局表示，該案父親已反覆對母子有不正當對待，社會局昨協助聲請保護令，禁止父親施暴，若再犯涉犯公訴罪可起訴，並建議法院命該父接受戒酒治療及親職輔導。

    社局建議強制父親治療輔導

    臉書粉絲專頁「汽車專家林大維」日前PO出母子跪在大馬路上，一名女網友留言表示，自己住在附近，多次看到這對母子被父親逼著罰跪，這家人的爸爸喝醉酒要媽媽及小孩罰跪，警察也來處理過很多次。

    在地里長表示，該父親喝酒後確實偶爾會有這樣的行為，據了解是因孩子遲到晚回家，他已多次向該名父親勸說，昨天也有到該名父親家裡訪視，已囑咐交代母親若有任何不當行為，隨時與他聯繫。

    社會局家防中心副主任王儀玲表示，該起罰跪路上案件，於今年一月就有通報，現在又發生，社會局已為這對母子向法院聲請保護令，禁止再對母子有不法侵害，及建議法院命該案父親接受戒酒治療、親職教育輔導，以增強公權力介入，後續評估孩子身心狀態安排專業諮商。

    王儀玲指出，依據「家庭暴力防治法」第六十一條規定，違反保護令，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。目前這對母子仍在家中生活，保護令禁止父親再施暴，若有施暴行為屬於公訴罪，檢察官可以直接向法院提起告訴，保護令效力則有兩年。

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