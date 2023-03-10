自由日日shoot》護航風電 議員涉集體收賄2600多萬 雲林國民黨籍議長沈宗隆聲押

雲林縣國民黨籍議長沈宗隆涉嫌收受達德集團賄賂，被雲林地檢署聲請羈押。（資料照）

2023/03/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆、議員王又民及無黨籍議員許留賓、黃文祥四人，涉收受綠能業者達德集團二千六百萬餘元賄賂，雲林地檢署昨複訊後認定沈、王兩人涉案重大、有勾串證人之虞，向雲林地院聲請羈押禁見，許、黃兩人各三十萬元交保，另有達德王姓前董事長等多人涉案，各以一百萬到六萬元不等金額交保。

檢搜索議會、議員住處 約談27人

雲檢前天指揮調查局、廉政署、刑事局及雲林憲兵隊，兵分廿一路搜索雲林縣議會、達德公司、議長等人住處及辦公室，約談沈男等四議員及達德王姓前董座、主管、工程包商、議員助理共廿七人到案。

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檢方調查，達德集團二○二○年間準備在雲林縣設立離岸風機發電，因地方人士、部分議員反對，向縣府申請建照、使用執照等也不順利，為排除困難，涉透過下包廠商，以高列工程款方式，將賄款 夾帶進工程款內行賄。

工程款夾帶賄款 助達德取得執照

沈宗隆及三名議員收賄後，協助達德取得相關公文，並利用對縣府質詢、監督的權力，施壓縣府官員，甚至修改自治條例等法規，讓達德取得建造等執照。

據指出，王又民的游姓女助理，其胞妹是達德潘姓高階主管妻子，達德先透過該助理牽線結識沈，再由涉案下包商和白手套對沈宗隆等四人行賄。檢方說，初步調查尚無證據顯示縣府及其他公務員涉案，全案持續擴大偵辦，追查賄款的確切流向等。

檢方依違反貪污治罪條例等罪將沈宗隆、王又民、游姓女助理、達德潘姓高階主管及其妻（女助理胞妹）、鍾姓下包商等六人聲押；潘男昨深夜獲裁押禁見，其妻子六萬元交保，游姓女助理無保請回。達德王姓前董座、許留賓、黃文祥、達德曾姓及廖姓主管等五人獲交保。

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