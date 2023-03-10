黑幫太招搖 陳揆︰快速打擊 嚴查嚴辦

行政院代理發言人羅秉成昨在行政院會後記者會轉述，行政院長陳建仁表示，近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，要求嚴查嚴辦。（行政院提供）

2023/03/10 05:30

〔記者鍾麗華、鄭名翔／台北報導〕竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店大陣仗辦春酒，相關畫面流出，讓人覺得黑幫過於招搖囂張。行政院長陳建仁昨在行政院會表示，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，要求各級警察機關立即採取有效對策，偵蒐不法行為，快速打擊，嚴查嚴辦。

行政院代理發言人羅秉成會後轉述，院長對於近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，已請內政部警政署要求各級警察機關務必督導，立即採取有效對策，加以遏止。

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陳建仁說，除對黑道幫派常聚集處所加強擴大臨檢盤查、執行掃蕩，還要對其經營的營運場所積極利用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握不法事證即以組織犯罪儘速法辦，快速打擊，嚴查嚴辦。

陳建仁也要求法務部轉請高檢署通令檢察官，同步加強檢肅組織犯罪的偵查作為，請各有關部會積極任事，展現政府維護治安的決心。

蔣萬安︰已請北市警強力處理

台北市長蔣萬安昨出席台北市警察局「數位科技戰情中心」揭牌典禮，也表示公權力絕對不容挑戰，已請台北市警局務必強力處理，維護台北市的治安，絕對不容許黑道肆意橫行。

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