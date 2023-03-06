不滿浴廁用太久 女會計「屎攻」女鄰 強暴侮辱罪判拘

女會計屎攻女鄰，強暴侮辱罪判拘示意圖。（資料照）

2023/03/06 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕吵架竟朝人塗抹大便，因此吃官司！黃姓女會計因急著上廁所，不滿租屋處劉姓女鄰居使用浴室過久，竟出狠招「屎攻」報復，以她內褲的糞便直接塗抹在剛步出浴室的劉女頭、臉部等處和浴巾上面。高等法院審理認定，黃女朝劉女身上塗抹糞便的強暴侮辱行為，已對其人格、尊嚴造成貶損，依強暴侮辱罪判黃女拘役五十九天，得易科罰金五萬九千元定讞。

劉女和黃女分別承租台北市某公寓四樓不同雅房居住，黃女與劉女共用同一間浴廁。檢方調查，二○二一年三月十四日凌晨零時，黃女因為拉肚子要上廁所，不滿劉女使用浴廁過久，經敲門要求她離開浴廁未果，竟在劉女從浴廁走出時，以她內褲裡的糞便直接塗抹在劉女頭、臉、浴巾上面，劉女受驚大叫，兩人發生激烈爭吵。劉女對黃女提告，台北地檢署依公然侮辱罪起訴黃女。

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法院審理時，黃女否認將自身糞便塗在劉女身上，堅稱指控都是劉女捏造。

套房房客陳女證稱，事發時原本在睡覺，聽到黃女大聲拍打浴室門，她才到套房門口查看。案發後，劉女給她看沾到大便的浴巾。

法官查出，黃女事後以LINE向劉姓房東抱怨並要求：「你最好警告她，這次是用大便抹在她身上而已喔！若下次再這樣的話要小心我怎麼對付她」等話，可見黃女自承抹糞等事為真。

高院認定，黃女對劉女塗抹糞便，乃惡意侮辱，此強暴侮辱行為更是對劉女的人格、尊嚴造成貶損，審酌黃女矢口否認犯行等犯後態度，依強暴侮辱罪判拘役五十九天，得易科罰金五萬九千元定讞。

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