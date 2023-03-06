登山接駁車翻落30米深山谷 郡大林道意外 司機不治7輕重傷

一輛載送山友的得利卡接駁車，昨在南投信義鄉郡大林道翻落卅多公尺深山谷，造成五十三歲田姓司機因頭部傷重不治，車內七名山友輕重傷。（記者劉濱銓翻攝）

2023/03/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉前往國內熱門百岳「郡大山」的登山路線郡大林道，昨上午一輛載送山友的得利卡接駁車，行經卅Ｋ路段突熄火，疑煞車失靈「倒退嚕」翻落卅多公尺深山谷，造成五十三歲田姓司機因頭部傷重不治，車內七名山友輕重傷。

疑煞車失靈 「倒退嚕」掉山谷

南投縣消防局表示，昨上午九點半接獲警方轉報，指出一部乘坐八人的廂型車翻覆在郡大林道邊坡山谷，有三名輕傷乘客已爬上林道，但車內尚有五人受困待援。

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消防局派員前往救援，因在林道上看不見下方的翻落車輛，以繩索垂降卅公尺才接觸車內五名傷者，首先把重傷的田姓司機救出，田男因頭部外傷無生命跡象，送醫急救仍告不治。

消防人員隨後將所有受困傷者救出，有三女一男分別因腳扭傷、手部、骨盆，以及腿部開放性骨折傷勢較重，其餘兩女一男則是胸痛、腰椎疼痛，均分流載送就醫。

肇因人為或機械故障 尚待釐清

搭乘另一輛接駁車的同行吳姓山友表示，他們一行十五人前一天住在信義鄉，由民宿幫忙叫接駁車，昨一大早出發要單攻郡大山，他坐在第一輛車經過卅Ｋ處，尚未抵達卅二Ｋ登山口，跟在後方的第二輛車突然熄火失去動力，就一路從斜坡倒退滑落山谷。

信義警方表示，事故車輛乘坐八人並未超載，車輛登記在田男妻子名下，事故肇因是人為操作不慎，還是機械故障導致煞車失靈「倒退嚕」，還需進一步釐清，有關涉及違規載客營業，後續也會追究責任。

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