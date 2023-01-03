疑賴帳遭３煞圍堵 毒蟲開槍傷人

警方將鄭男逮捕到案。（記者鄭景議翻攝）

2023/01/03 05:30

〔記者鄭景議、徐聖倫／新北報導〕三十歲的的鄭姓男子疑與劉姓男子有毒品買賣糾紛，劉男糾眾於在跨年夜晚間鎖定鄭男行蹤，在新北市中和當街攔車抄起棍棒準備開打，豈料竟遭鄭男開槍反抗，劉男的齊姓男友人遭子彈打中左臂，送醫後無大礙，警方於昨日凌晨將鄭男逮捕到案，依殺人未遂、毒品罪、違反槍砲彈藥刀械管制條移送法辦。

鄭男被依殺人未遂等罪送辦

據了解，鄭、劉二人都有毒品前科，並從事毒品交易，疑似因鄭男賴帳，雙方產生糾紛，鄭男避不見面，劉男查出鄭男在跨年夜開溜至新北市中和，並投宿在當地汽車旅館，於是糾了三名同夥分乘兩車前往尋仇。

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劉男一行人在中和區中和路、福祥路口發現鄭男的汽車，於是兩車一前一後堵住鄭男去路，抄起棍棒下車準備開扁，怎料鄭男搖下車窗就往劉男方向開一槍，正好打到劉男身旁的齊姓男友人，鄭男見場面混亂，狠踩油門撞開前後兩車往桃園方向逃逸。

劉男把受傷的齊男送醫院急救，所幸未傷及要害，生命無虞。警方循監視器鎖定鄭男，發現鄭男在桃園亂竄，先是棄車於桃園南崁區購物商場，躲藏到大園區一處出租套房，不久後又將車藏到蘆竹，警方在蘆竹展開圍捕時，鄭男害怕的躲在蘆竹南崁路排水溝旁一處廢棄民宅陽台，被警方逮捕。

警方從鄭男身上身上起獲子彈三顆，再至犯案車輛內起獲犯案改造手槍一把，內有子彈六發，並發現毒品安非他命一包、神仙水兩罐等，鄭男坦承犯行，訊後被依法送辦。

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