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    違反跟騷法 可判刑5年

    警方拘提騷擾女教師的林男。（記者吳昇儒翻攝）

    警方拘提騷擾女教師的林男。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/01/03 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣過去因為欠缺法條，導致許多變態、癡漢跟蹤特定對象，並衍生鬧出人命的悲劇，因此催生出跟蹤騷擾防制法，並已於去年六月正式上路，一旦被認定違反跟騷法，且情節嚴重，最重可判五年徒刑。

    一名高階警官說，目前若有民眾上警局說遭遇變態、被跟蹤騷擾，警方會先行調查，確認對方身分、行為、是否符合跟騷法構成要件。若屬實，警方會針對當事人發出書面告誡，書面告誡的兩年期限內，若當事人再犯，警方就能替被害人向法院聲請保護令。保護令有效期間為兩年，期滿前被害人可以視情況，再向法院申請延長。

    法界人士說，符合跟騷法的要件有八點，包含以監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤，以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人住處、學校、工作場所，用電子設備或網路對特定人進行干擾，寄送物品或影像、圖畫、文字等，且必須與性或性別有關、有反覆實施之虞。

    依跟蹤騷擾防制法第十八條第一項規定，實行跟蹤騷擾者，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金，如果行為人攜帶凶器或其他危險物品，依同條第二項規定，加重至五年以下有期徒刑、拘役或併科五十萬元以下罰金。

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