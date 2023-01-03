為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不甘心26年前無疾而終的愛…亂槍打鳥騷擾女師 求愛男送辦

    林男寄手機送被害女教師。 （記者吳昇儒翻攝） 警方拘提騷擾女教師的林男。 （記者吳昇儒翻攝）

    林男寄手機送被害女教師。 （記者吳昇儒翻攝） 警方拘提騷擾女教師的林男。 （記者吳昇儒翻攝）

    2023/01/03 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕宜蘭一名四十多歲的林姓男子，涉嫌騷擾新北市一名女教師，被害女子不堪其擾報警處理，林男被逮後卻自稱，二十六年前透過學姊介紹一名女性友人，卻遲遲未能與對方見面，還沒萌芽的戀情就此終止。多年後心有不甘，於是透過網路搜尋，查到一名在汐止教書的同名同姓女教師，認為就是當年未能見上面的女子，除了送禮物，並闖進校園想與對方聯繫，警方則依涉犯跟蹤騷擾防制法將林男拘提送辦。

    送禮物 躲校園廁所要見面

    新北市汐止區一名女教師，去年十一月二十一日莫名收到裝有手機的禮品包，感到非常納悶，因為自己並不認識送禮的人；未料去年十二月二十八日，一名男子躲藏在學校廁所內，揚言要跟該名女老師見面，還稱已送手機給對方，所幸被校方人員及時發現驅離，但此舉已讓被害女子心生畏懼，評估後決定報警處理，以免再遭對方騷擾。

    女教師向警方表示，與林男互不相識，不知對方為何找上自己，警方循線查出男子身分，元旦當天持拘票前往其宜蘭住處將他拘提到案，帶回偵訊釐清為何騷擾女子。

    女師︰不認識林男 嚇到報警

    林男應訊時稱，二十六年前，有學姊要介紹女子給他認識，卻未見上對方一面，心有不甘，近年來網路發達，便透過姓名搜索方式，找到與女教師同名同姓的該名女子，比對年齡後，認為對方就是當年未能見上面的女子，才想與對方聯繫。

    林男限制住居 需向警方報到

    警方對於林男的說法表示尊重，是否屬實則待檢察官釐清，並將林嫌依跟蹤騷擾防制法、強制等罪，移送士林地檢署偵辦。檢察官偵訊後，諭知林男限制住居，需例行到警察機關報到。

    警方呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡等保護機制及司法流程，以保護民眾安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    違反跟騷法 可判刑5年
    2023/01/03 05:30

    違反跟騷法 可判刑5年

    睽違20年！中正金融唯一新落成商辦

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播