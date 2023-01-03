不甘心26年前無疾而終的愛…亂槍打鳥騷擾女師 求愛男送辦

林男寄手機送被害女教師。 （記者吳昇儒翻攝） 警方拘提騷擾女教師的林男。 （記者吳昇儒翻攝）

2023/01/03 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕宜蘭一名四十多歲的林姓男子，涉嫌騷擾新北市一名女教師，被害女子不堪其擾報警處理，林男被逮後卻自稱，二十六年前透過學姊介紹一名女性友人，卻遲遲未能與對方見面，還沒萌芽的戀情就此終止。多年後心有不甘，於是透過網路搜尋，查到一名在汐止教書的同名同姓女教師，認為就是當年未能見上面的女子，除了送禮物，並闖進校園想與對方聯繫，警方則依涉犯跟蹤騷擾防制法將林男拘提送辦。

送禮物 躲校園廁所要見面

新北市汐止區一名女教師，去年十一月二十一日莫名收到裝有手機的禮品包，感到非常納悶，因為自己並不認識送禮的人；未料去年十二月二十八日，一名男子躲藏在學校廁所內，揚言要跟該名女老師見面，還稱已送手機給對方，所幸被校方人員及時發現驅離，但此舉已讓被害女子心生畏懼，評估後決定報警處理，以免再遭對方騷擾。

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女教師向警方表示，與林男互不相識，不知對方為何找上自己，警方循線查出男子身分，元旦當天持拘票前往其宜蘭住處將他拘提到案，帶回偵訊釐清為何騷擾女子。

女師︰不認識林男 嚇到報警

林男應訊時稱，二十六年前，有學姊要介紹女子給他認識，卻未見上對方一面，心有不甘，近年來網路發達，便透過姓名搜索方式，找到與女教師同名同姓的該名女子，比對年齡後，認為對方就是當年未能見上面的女子，才想與對方聯繫。

林男限制住居 需向警方報到

警方對於林男的說法表示尊重，是否屬實則待檢察官釐清，並將林嫌依跟蹤騷擾防制法、強制等罪，移送士林地檢署偵辦。檢察官偵訊後，諭知林男限制住居，需例行到警察機關報到。

警方呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡等保護機制及司法流程，以保護民眾安全。

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