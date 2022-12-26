帳篷內開瓦斯暖爐 一家三口 一氧化碳中毒

民眾露營使用罐裝瓦斯的暖爐取暖，不慎造成一氧化碳中毒。（圖：民眾提供）

2022/12/26 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕鬼門關前走一遭！台中市曾姓一家三口，前天到南投縣仁愛鄉一處海拔一千公尺的露營區紮營，適逢寒流來襲，入夜至清晨氣溫只有一至三度，三人於是在營帳內使用高山瓦斯罐為燃料的取暖爐取暖，卻疑因通風不良造成一氧化碳中毒，一度意識不清，幸好同行友人昨清晨及時發現，緊急送醫急救恢復意識，三人在醫院進行高壓氧治療。

一度意識不清 送醫急救逃死劫

最近寒流來襲，平地已出現十度以下低溫，中、高海拔山區更是接近零度或在零度以下。曾姓男子與妻子前天帶四歲女兒，到仁愛鄉萬大水庫附近的露營區露營，考量入夜後嚴寒，因此將暖爐移至營帳內。昨上午七時，同行的友人發現在帳內的三人意識不清，驚覺不妙，先將三人移至帳外，並打一一九報案，救護車將一家三口送埔里基督教醫院急救，初步給予氧氣，經抽血進一步確認，所幸均恢復意識，再轉往台中中國醫藥大學附設醫院進一步高壓氧治療。

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消防局表示，近幾年露營活動風行，露營營帳愈做愈精良，為考量防風效果，其氣密性效能佳，而民眾為了保暖，會將多用途取暖爐移至營帳內使用，導致密閉空間氧氣濃度急速下降，取暖爐燃燒不完全，產生一氧化碳蓄積，造成一氧化碳中毒，提醒民眾使用燃氣設備取暖或洗澡，務必保持通風，以確保安全。

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