酒駕忘拉手煞車 客運「倒退嚕」撞進超商

南投縣埔里鎮中山路二段昨 發生客運巴士「倒退嚕」衝 撞便利商店事故。 （記者佟振國攝）

2022/12/20 05:30

運將酒測值○．六毫克 最重判3年 得併科罰30萬

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投客運五十六歲石姓男子昨清晨駕駛中型巴士，搭載三名乘客準備前往仁愛鄉廬山、靜觀部落，石男在埔里高工附近臨停並下車買早點，卻忘記拉手煞車，導致車輛倒退嚕了七、八十公尺，直接撞進路口的便利商店，車身完全卡住出入口，雖無人受傷但飽受驚嚇，石男酒測值達○．六毫克，警方依公共危險等罪嫌將他移送法辦。

請繼續往下閱讀...

南投客運罰鍰九千 巴士吊照2年

南投監理站表示，將依公路法對南投客運處以罰鍰九千元，且因駕駛員酒駕，該部中巴需吊扣其車輛牌照二年；至於酒駕的司機除面臨刑法處罰，也將被吊銷營業大客車駕照四年。

警方調查，這輛廿一人座巴士昨上午六時卅分從埔里總站發車，要前往仁愛鄉廬山、靜觀部落，行經中山路二段埔里高工附近，駕駛下車至對面買早點，卻忘拉手煞車，車上三名乘客驚覺巴士倒退嚕，對司機大叫「快回來！車子在後退！」 ，駕駛見狀為時已晚，且在追車時還失足撲摔在地，中巴就向後倒退七、八十公尺，最後車尾撞上中山路二段與和平東路口的全家便利超商大門，轟隆巨響嚇壞路過民眾，超商大門與中巴寬度、高度相差無幾，被直接命中，直擊民眾驚呼「比世足賽射門還準」。

乘客表示，當時只能緊緊抓住椅背，也不知道接下來會怎麼樣，直到撞進超商才停住，嚇得心臟快跳出來；超商店員說，人在櫃檯工作，突然轟隆巨響，中巴的車尾已撞了進來，還好被櫃檯擋住，否則後果不堪設想，由於大門完全被中巴卡住，他與二名高中生一度受困。

石男酒測值○．六毫克，他坦承前晚有喝鹿茸酒，警方強調，酒駕新制上路，酒駕可處三年以下徒刑，得併科卅萬元下罰金，致人重傷或死亡的刑責、罰金更重，最重十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。

針對民眾質疑客運駕駛為何喝酒還能開車，置乘客及用路人安全於不顧，南投客運致歉表示，按規定駕駛每天都必須接受並通過酒測才能出勤，但石姓駕駛因上班遲到，竟自行跳過站務人員的酒測，也未經同意就直接上車將巴士開走，事後釀成事故，駕駛依規定懲處，最重就是開除，把關的站務也會進行檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法