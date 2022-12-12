臉書買香奈兒包 藥劑師付訂賣家失聯

詐騙集團在臉書 PO 名牌包照片，標榜新品，以低於行情的價 格吸引買家，圖為詐騙對話。 （記者姚岳宏翻攝）

2022/12/12 05:30

標榜新品低於行情價 有人搶購等手法釣買家

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團相中深受國人喜愛的CHANEL、LV等高檔名牌包，先在臉書PO上美照，除標榜新品，並以低於行情的價格吸引買家，遇到買家私訊質疑「為何要低賣？」就以她不喜歡了敷衍，並補上一句有買家可以馬上付錢，藉此引誘下單；北部廿五歲林姓女藥劑師聽信，要買生平第一個香奈兒包，還跟賣家商量先付訂金，匯錢後卻苦等不到貨，才知遇詐；刑事警察局統計，近月來類似名牌包假網拍詐騙案就達十七件，呼籲民眾避免在臉書社團購物交易，以免遭詐騙、求償無門。

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刑事局︰近月類似名牌包詐騙案17件

二手名牌精品買賣也傳詐騙，近來有民眾在臉書社團購買Hermes、CHANEL、LV、Gucci等名牌二手包，遇上臉書一頁式詐騙。刑事局指出，遭詐騙的林姓女藥劑師，上月底在臉書社團【CHANEL全新二手精品買賣交流】，看到有女賣家貼出名牌包要出售的資訊，林女看上一個標榜全新的香奈兒包，立刻私訊對方，詢問包包狀況並討論價錢，雙方約定十二萬五千元成交。

林女怕有問題，還詢問對方「最近香奈兒包包有漲價，為何願低價賣？」對方說她不喜歡了，想賣掉換別顆；對方不斷催促林女，表示絕對是正品，會附保證書及購買證明，還說如不確定要買，就要給另個買家。

由於對方稱另有買家可馬上付錢，林女又想買生平第一個香奈兒包，一咬牙，立刻以網銀轉帳五萬元訂金到指定帳戶，不料對方收到匯款隨即刪文，從此消失無蹤，林女再也聯絡不上對方，驚覺遭詐。

南部一名卅五歲吳姓女子，也在臉書社團看到貼文，對方以三萬元出售一款二手LV包，吳女私訊查看包況及交易細節，隨即匯出三萬元，對方同樣收到錢就失聯，吳女在網路社團，看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才知遇詐。

警方提醒，透過臉書購物，易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其高單價名牌精品、各類手機等3C商品，通常標價都是低於市價至少兩成，才容易讓以為撿到便宜的民眾上鉤受騙。

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