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首頁　>　社會

乘客嚇到！老翁搭捷運拿菜刀削竹筍 被開罰1萬元

葉姓老翁拿著兩大袋竹筍搭車。（記者王冠仁翻攝）

葉姓老翁拿著兩大袋竹筍搭車。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/01 11:14

〔記者王冠仁／台北報導〕一名務農的葉姓老翁搭乘台北捷運時，從淡水站上車預計前往台北車站，由於車程時間頗長，他居然坐在車廂地板上，拿出剛採收來的桂竹筍，拿出菜刀開始削竹筍。他拿菜刀削竹筍的舉動壞下不少乘客，有乘客通報列車長「有人在車廂內拿菜刀」，捷警隊獲報趕到，釐清來龍去脈後，雖然老翁沒有傷人，但他仍違反大眾捷運法，最終被開罰1萬元。

北市警捷運警察隊今天公布此次葉姓老翁被開罰的案例，同時也呼籲民眾，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責。若旅客在月台或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案。

警方調查，上月22日下午6時許，葉姓老翁拿著兩大袋剛採收來的桂竹筍，從捷運淡水站上車，打算要前往台北車站。由於車程時間頗長，他索性坐在車廂地板上，拿起菜刀開始削竹筍。

有其他乘客發現老翁在車廂內拿著菜刀，隨即通報，當列車行經圓山站時，站務人員與捷警隊員隨即上前將他帶離車廂。警方釐清後確認老翁沒有傷人意圖，隨即抄查他資料，並告誡他切勿再攜帶危險物品並於搭乘捷運時取出使用。

不過，由於葉姓老翁的行為，違反大眾捷運法第50條之1第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序。台北捷運公司最後依違反大眾捷運法，對葉裁罰1萬元。

葉姓老翁在車廂內削竹筍。（記者王冠仁翻攝）

葉姓老翁在車廂內削竹筍。（記者王冠仁翻攝）

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