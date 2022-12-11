法國空巴總經理 王爺廟還願捐歐元

波托茨基（圖右）到新福宮還願，還捐「歐元」助新福宮重建，但金額並未公開。（記者張瑞楨攝）

2022/12/11 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕法國人瘋台灣的王爺？華信航空公司二年前向法國圖魯斯飛機製造商，訂購兩架ATR客機（空中巴士），當時疫情嚴峻，該公司協理林弘基向台中市「新福宮」三府王爺求得平安符，還把平安符贈送圖魯斯的亞太區總經理波托茨基、銷售總監林建輝，客機在疫情中順利交機，兩人感於王爺庇佑，昨天「還願」並捐贈「歐元」，幫曾遭祝融之災的新福宮重建，信仰天主教的波托茨基強調「神因人誠而傳其靈（心誠則靈）」。

兩年前拿到新福宮平安符

華信航空接機小組協理林弘基說，此緣分是華信航空公司二年前，向以生產ATR聞名的法國製造商訂購兩架客機，當時法國新冠肺炎疫情險峻，他與接機小組八人啟程前，上級叮嚀「八人都是重要幹部，如有差錯（染疫），唯你是問！」，新福宮董事長簡豐杰建議他向三府王爺秉告，求得十個平安符啟程赴法國接機。

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抵達法國後，他把剩餘二個平安符與印有我國旗的口罩，送給圖魯斯亞太區法籍總經理波托茨基（Christophe Potocki）、馬來西亞籍銷售總監林建輝（Kian-Hui Lin），兩人收受後允諾若交機順利、疫情也緩和後，將到新福宮還願，新福宮之後又寄一百個平安符至法國相送。

順利交機 實踐當初承諾

林弘基強調，王爺庇佑下，接機比預期順利，波托茨基、林建輝也兌現承諾來台，昨到新福宮還願，並捐贈善款幫助新福宮重建。

波托茨基說，他雖出身天主教家庭，但他認為王爺神明信仰能延續那麼久，肯定有某些力量，他配戴平安符感受到神明保佑的和平、寧靜，「很高興這麼多朋友聚在台中市」，相信這一切都是「心誠則靈」。

新福宮董事長簡豐杰喜迎法國貴客，他說，疫情牽起新福宮王爺、台法友人的隔海情誼，也成就圓滿的國民外交，更說明信仰無國界，神威無遠弗屆，重建落成後將再度邀請其參加啟用典禮。

新福宮創建於一七六三年，是中市新庄仔（東區新庄里）信仰中心之一，原名福順宮，主祀朱、李、池三府王爺，二〇一六年失火，預計近期動工重建。

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