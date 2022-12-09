自由日日Shoot》孔祥志3度酒駕仍交保 若判刑要關不得易科

案發前四天，孔祥志開黑色賓士在桃園中壢酒駕肇事被 逮。（警方提供）

2022/12/09 05:30

〔記者魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕酒駕肇事造成無數家庭天倫夢碎，為遏止酒駕，政府今年元月完成修法加重酒駕刑度，規定十年內再犯酒駕致死者，最重可判無期徒刑；即使並非十年內的再犯者，酒駕致死仍維持最重可判刑十年，至於酒駕未肇事刑度，則提高到最重三年。

酒駕新制 10年內再犯可判無期徒刑

而涉及台南市學甲八十八發槍擊案的槍手孔祥志，上月六日在桃園酒駕發生車禍，對於他已三度酒駕仍可交保，檢方指出，孔酒駕自撞，無人受傷，警方到場時他也無逃亡，不符合刑事訴訟法的羈押要件，也無規定三度酒駕要羈押。

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不過二○一三年法務部曾頒布酒駕再犯標準「被告五年內三犯刑法第一八五條之二第一項（公共危險）之罪者，原則上不准易科罰金」，過去俗稱「三振條款」，後因監獄人滿為患，各地檢陸續放寬標準，近年因酒駕屢屢釀禍造成憾事，法務部今年重申嚴懲酒駕犯行，並將三振條款上修門檻為「酒駕經查獲三犯以上者」，取消五年內間隔年限，不論三次酒駕間隔多久，都不准給予易科罰金。孔嫌此案若被判刑，即便刑期低於六個月，仍必須入監服刑，不得易科罰金。

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