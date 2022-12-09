自由日日Shoot》孔祥志「要做驚天動地大事」酒駕怕關 提早回學甲轟88槍

孔祥志涉嫌在台南學甲犯下八十八槍槍擊案被通緝。（資料照） 案發前四天，孔祥志開黑色 賓士在桃園中壢酒駕肇事被 逮。（警方提供）

2022/12/09 05:30

〔記者楊金城、魏瑾筠、鄭淑婷／綜合報導〕台南學甲八十八槍槍擊案至今未破案，涉案的卅五歲槍手孔祥志也逃逸無蹤，外傳他在八月間曾向人透露，「要做一件驚天動地的大事，靠這條翻身」，未料上月六日在桃園酒駕撞車被抓，警方依公共危險罪嫌將他移送，桃園地檢署複訊後予以交保，疑打亂他的布局，因此提前動手，四天後犯下學甲槍擊案，本月六日被台南地檢署發布通緝，檢警專案小組不排除他已坐桶子偷渡出境。

疑打亂布局 酒駕交保4天後犯槍擊案

上月十日凌晨二點五十八分，一名槍手騎車卅多公里，到台南學甲頂山寮、民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房開五十八槍，接著再到南市議員謝財旺學甲服務處狂轟卅槍。槍手騎著二度掛上偽造車牌的機車逃往台南市區，但在西港溪埔寮附近就消失，警方再也找不到人車。

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孔要稱服務處遭開槍的謝財旺「叔仔」

檢警專案小組案發後，鎖定槍手是孔祥志，但一直抓不到他，南檢才在本月六日發布通緝。孔祥志是學甲人，和學甲槍擊案有地緣關係，曾跟過地方一個小角頭，也和警方上週發布要案查緝的「紅龜」洪政軍熟識，他曾跟過洪政軍，孔祥志在地方算只是小小咖，也和謝財旺認識，還要稱呼謝財旺一聲「叔仔」，謝財旺想不透孔怎會犯案。

警方清查孔的經濟狀況不好，也有債務，之前在台南四處趴趴走，還因亂嗆聲被人痛扁過，看起來就不像是拿得起百萬價格的衝鋒槍，犯下學甲槍擊案的「大咖」，推測疑有藏鏡人唆使開槍。

警︰不像拿得起百萬衝鋒槍 疑有藏鏡人

傳言孔嫌八月初曾對外透露，「要做一件驚天動地的大事，到時你們就知道了，我要靠這條翻身」。不過他犯案前刻意都待在北部活動，未料上月六日上午十點，孔酒後駕駛黑色賓士轎車載著一名友人，沿桃園市中壢區中華路二段行駛，因未注意車前狀況，追撞前方黎男駕駛的BMW轎車，並波及到王男停放在路邊的特斯拉轎車，撞擊力道大，孔的轎車車頭全毀。孔酒測值○‧四八毫克，警方將他依公共危險罪嫌移送。檢方認為無羈押必要，複訊後予以交保，檢方上月十一日將孔男起訴，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

據了解，這已是孔嫌第三度酒駕。他曾於二○一七、二○二○年在台南酒駕被抓，都被依公共危險罪簡易判決有期徒刑，可易科罰金。其中，二○二○年的酒駕案，警方據報前往處理時，孔還辱罵員警，涉犯公然侮辱罪。

檢警︰槍擊案顯有縝密計畫 槍手恐潛逃

檢警專案小組研判，槍擊案顯有縝密計畫犯案，並非臨時起意，也不排除槍手潛逃出境，洪政軍和孔祥志過去就是共犯結構，但是否共謀學甲槍擊案，要待二人到案才能釐清。

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