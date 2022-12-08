自稱台聯分部主任 列治平角頭檢肅到案

角頭林鴻國（中）等7人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市蘆洲地區角頭林鴻國，十多年前開始糾眾從事暴力討債，還對外自稱是台聯黨台北縣五股鄉分部主任，多次被逮送辦，還惡性誣告檢舉查緝的警員貪污遭法辦，卻仍不改行徑，不僅受人委託暴力討債，還受託教唆小弟前往被害人住處潑漆、毀損監視器，刑事局近期將林鴻國再度檢肅到案，移送檢方偵辦。

警方調查，綽號「康宏」的五十四歲林嫌，在二○○九年與二○一七年因涉及暴力討債被逮捕，還因此遷怒查緝的新北市警蘆洲分局警員，檢舉其貪污，被依誣告罪法辦，卻持續糾眾在地方遂行恐嚇、街頭聚眾滋事等暴力行徑。

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二○一九年年底，一名江姓男子因女友被洪姓男子搶走，心生不滿，便以廿萬元委託林嫌教訓對方，林嫌隨即連續兩天教唆旗下幫眾持木棍、油漆數袋等，驅車前往桃園市龜山地區洪男的住處潑漆、毀損監視器，另也受委託處理兩起暴力討債，分別以手銬、腳鐐控制被害人在其位於新北市五股區的事務所據點，以電擊棒等加以恫嚇。

警方蒐證後將林嫌提報為治平對象，陸續將他與旗下幫眾等七人查緝到案，共查扣道具槍、手銬、腳鐐、電擊棒、各類型棍棒，以及被害人借據、本票及手機等不法贓證物。警詢時，林嫌雖對相關不法事證，全部否認，訊後仍依恐嚇、妨害自由及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後諭令林嫌十萬元交保，其餘六名幫眾則分別三萬元到五萬元不等交保候傳。

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