推床工鼻胃管接氧氣筒 病患爆胃枉死

桃醫發生推床工將鼻胃管誤接到氧氣筒，造成病人胃 臟撐爆破裂，釀出人命。 （資料照）

2022/10/05 05:30

陳男操作醫療管線闖禍 依過失致死罪嫌起訴

〔記者余瑞仁、陳恩惠／桃園報導〕衛福部桃園醫院陳姓外包推床工，二○二○年三月間推送病患到超音波檢查室準備檢查時，竟自行操做管線，卻將病患的鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣灌入病人胃部造成病人胃臟撐爆破裂，引發敗血性休克，經手術搶救數月、仍因多重器官衰竭死亡，桃園地檢署調查後依過失致死罪嫌將陳男提起公訴。

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病患家屬另對桃園醫院當時的院長徐永年、鄭姓護理長和曾姓外包商負責人提告，但檢方認為醫院為分層管理、三人與病患死亡結果並無疏於注意的過失及因果關係，均以不起訴處分。

檢方調查，卅歲的陳男於二○二○年三月十八日上午八點，將排定進行腹部超音波檢查的病患連同病床推到一樓檢查室，陳並非醫療人員，卻在無護理師確認指引下，擅自操作病患身上的醫療管線，而將氧氣筒連接到病患的鼻胃管，導致大量氣體灌入體內撐破胃臟。

離奇事故發生後，醫院緊急對病患手術急救，後續雖一度病況穩定轉入一般病房，但不久病況直轉急下出現肺炎及呼吸衰竭再轉入加護病房救治，而於同年七月廿二日因敗血性休克、多重器官衰竭及身體組織感染等併發症而告不治。

家屬無法接受醫院的離譜過失，對陳男及時任院長的徐永年、鄭姓護理長及曾姓外包商負責人提告。檢方調查時，陳男稱自己剛到公司不久、不太清楚工作內容，因為當時帶他的資深員工叫他把管線接一接，就自行跑去抽菸，因此他就自己研究、自己接，也不知道可以找護理師確認，不料闖下大禍。

桃醫︰尊重檢方的調查結果

鄭姓護理長則稱，當時為病房交班時段，她當時並不在場，陳男自行接管前並未先詢問過她，更指陳男沒有醫療證照，根本不應亂動病患醫療管線。

對於這起醫療過失，衛服部桃園醫院昨天表示，尊重檢方的調查結果，全案將進入審判，對案情不回應。

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