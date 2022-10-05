為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    推床工鼻胃管接氧氣筒 病患爆胃枉死

    桃醫發生推床工將鼻胃管誤接到氧氣筒，造成病人胃 臟撐爆破裂，釀出人命。 （資料照）

    桃醫發生推床工將鼻胃管誤接到氧氣筒，造成病人胃 臟撐爆破裂，釀出人命。 （資料照）

    2022/10/05 05:30

    陳男操作醫療管線闖禍 依過失致死罪嫌起訴

    〔記者余瑞仁、陳恩惠／桃園報導〕衛福部桃園醫院陳姓外包推床工，二○二○年三月間推送病患到超音波檢查室準備檢查時，竟自行操做管線，卻將病患的鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣灌入病人胃部造成病人胃臟撐爆破裂，引發敗血性休克，經手術搶救數月、仍因多重器官衰竭死亡，桃園地檢署調查後依過失致死罪嫌將陳男提起公訴。

    病患家屬另對桃園醫院當時的院長徐永年、鄭姓護理長和曾姓外包商負責人提告，但檢方認為醫院為分層管理、三人與病患死亡結果並無疏於注意的過失及因果關係，均以不起訴處分。

    檢方調查，卅歲的陳男於二○二○年三月十八日上午八點，將排定進行腹部超音波檢查的病患連同病床推到一樓檢查室，陳並非醫療人員，卻在無護理師確認指引下，擅自操作病患身上的醫療管線，而將氧氣筒連接到病患的鼻胃管，導致大量氣體灌入體內撐破胃臟。

    離奇事故發生後，醫院緊急對病患手術急救，後續雖一度病況穩定轉入一般病房，但不久病況直轉急下出現肺炎及呼吸衰竭再轉入加護病房救治，而於同年七月廿二日因敗血性休克、多重器官衰竭及身體組織感染等併發症而告不治。

    家屬無法接受醫院的離譜過失，對陳男及時任院長的徐永年、鄭姓護理長及曾姓外包商負責人提告。檢方調查時，陳男稱自己剛到公司不久、不太清楚工作內容，因為當時帶他的資深員工叫他把管線接一接，就自行跑去抽菸，因此他就自己研究、自己接，也不知道可以找護理師確認，不料闖下大禍。

    桃醫︰尊重檢方的調查結果

    鄭姓護理長則稱，當時為病房交班時段，她當時並不在場，陳男自行接管前並未先詢問過她，更指陳男沒有醫療證照，根本不應亂動病患醫療管線。

    對於這起醫療過失，衛服部桃園醫院昨天表示，尊重檢方的調查結果，全案將進入審判，對案情不回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播