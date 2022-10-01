林秉樞判2年10月 「不焦慮了」

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2022/10/01 05:30

〔記者王定傳、闕敬倫／新北報導〕男子林秉樞與民進黨立委高嘉瑜交往期間，除偷拍高嘉瑜的私密照外，還動手打人、逼她脫光衣服，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜，甚至造假銀行的交易明細炫富，新北地院昨依傷害等十三罪判林秉樞兩年十月，其中，傷害罪判刑八月不准易科罰金，其餘兩年兩月得易科罰金七十九萬元。

稱有反省 不會再傷害他人

林秉樞昨因病未出庭聆判，林的委任律師團及檢方均表示，收到判決書再決定上訴與否；據了解，林秉樞在宣判前十分焦慮，聽聞判決結果後相當平靜，也對高嘉瑜再度致歉，強調自己有深切反省，絕不會有再傷害他人的行為。

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檢警調查，去年九月，林男趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的九張私密照，隔月因懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委的臉書留言誹謗高：「與已婚人夫上床」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

去年十一月十一日晚間十時，林男在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把她的包包丟到房外走道，並逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，更強迫她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月二十四日，林得知賴清德不會參與其母告別式，竟當眾扯掉高的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉。同月二十九日，林得知週刊將報導此事又恫嚇高：「我死，妳也會死」；全案於同月卅日曝光後，檢警火速拘提林秉樞並查扣隨身碟等證物並聲押禁見獲准。

今年一月間，檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴，並請求從重量刑，林則祭出精神抗辯，但經醫院鑑定，他犯案時未受精神障礙或心智缺陷影響。

合議庭亦認為，檢方起訴的事實與罪名幾乎都成立，僅私刑拘禁未成立，並斥責林男透過肢體、言語、精神暴力及情緒控制方式，造成被害者心理恐慌，且否認大部分犯行，亦未和解或取得原諒，因此判刑。

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