副院長也偷吃女教授 嘉療遭戲稱桃花窟

嘉療科主任被指控在宿舍與女教官發生肢 體衝突。（記者吳俊鋒攝）

2022/09/20 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在精神醫學領域相當知名的衛生福利部嘉南療養院，副院長歐陽文貞與同院研究倫理委員會委員許姓女教授傳出婚外情，歐陽文貞的妻子吳女對許姓女教授提出侵害配偶權告訴，台南地院九月二日判決許女賠七十萬元；沒想到又有已婚的科主任與女教官婚外情並捲入性侵疑雲，不倫醜聞連環爆，讓人揶揄「莫非當地就是桃花窟」。

曾獲衛福部資深典範醫師獎的歐陽文貞，遭踢爆與同院研究倫理委員會（IRB）委員許姓女教授大搞不倫，兩人甜蜜出遊的親密互動也被拍到，並被媒體披露，引發震撼。元配因此對小三提告侵害配偶權。

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判決指出，吳姓元配指控，許姓女教授經常傳送「寶貝，心想事成」等曖昧訊息給丈夫，絲毫不避嫌。二○二○年四月廿日起，許女每天與歐陽文貞以LINE熱線通話二至三小時，其次，女方頻繁出入男方租屋處並留宿其中，兩人互動曖昧，如同居情侶。

法官認為，許姓女教授與歐陽文貞有逾越普通男女交往分際的親密行為，不法侵害吳姓配偶身分法益且導致婚姻破裂，家庭關係已難圓滿。審酌兩人身分、學識、社會地位、經濟狀況後，判許女要賠償吳女精神慰撫金七十萬元，全案可上訴。

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