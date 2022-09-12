撿到皮夾 冒失主租車行竊 判關2年4月

冒失主租車行竊判關示意圖。（資料照）

2022/09/12 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子劉定璿撿到皮夾，發現裡面有身分證及汽車駕照與現金，除侵占皮夾，並拿證件到租賃公司冒簽本票租車，兩日後還將車撞毀，更以失主名義犯下竊盜案。基隆地院依偽造有價證券、竊盜等罪，分別判劉定璿二年四個月不等徒刑。

檢警調查，劉定璿去年八月二十六日在捷運站，撿到一名劉姓男子的皮夾後，將裡面的證件及現金、悠遊卡占為己用，先跑到基隆某汽車租賃公司，以失主名義租每日租金一千五百元的車輛，並冒用失主簽名，簽下四十萬元本票作為抵押；隔日因車輛爆胎，胡姓租賃公司老闆還讓他更換車輛，沒想到又隔了一天，被告竟在新北市三重區忠孝橋往誤入機車道自撞圍牆，隨即棄車逃逸。

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同年十月七日，劉定璿騎機車到基隆市某加油站加油後，因未付款項，便將失主的汽車駕照抵押在加油站，同年月十六日下午，到加油站要付清積欠油資時，發現賴姓女員工的手機放在辦公室，竟將手機偷走，證件則留在原地，警方循線找到證件失主，查出犯案者另有其人，循線追查逮捕被告到案。

劉定璿到案承認犯行，法官認定被告觸犯竊盜罪部分，判三月得易科罰金九萬元；侵占遺失物罪部分，判罰一萬元，得易服勞役十天；另觸犯偽造有價證券罪部分，判兩年四個月徒刑，並以較重的偽造有價證券罪論處。基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤表示，民眾不慎遺失皮夾，一定要到派出所報案，另外發現身分證等重要證件遺失，要立即掛失以免自身權益受損。

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