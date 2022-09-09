假代購比正版貴5成 賣上萬盒 雜牌充不二坊爽撈600萬

仿品透明塑膠盒印刷 較粗糙。 （記者闕敬倫翻攝） 真貨包裝商標和店名 印在蓋子正面，排列一 致、字體方正。 （記者張聰秋攝）

2022/09/09 05:30

〔記者闕敬倫、張聰秋／綜合報導〕中秋前夕，彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」，蛋黃酥早就已搶購一空，五十歲葉姓男子見有利可圖，涉嫌在網路佯裝為代購業者，販售假冒的不二坊蛋黃酥，且發貨倉庫離不二坊僅一公里，保二總隊刑大偵一隊日前將他逮捕，初估葉男二年多來已賣出上萬盒，獲利逾六百萬元，全案依詐欺、偽造文書及違反商標法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

不二坊︰僅此一家 無授權網路平台

不二坊業者強調，他們從來沒有授權任何網路平台、超市或其他賣場販售蛋黃酥，只有現場和電話訂購兩種販賣方式，對於不肖人士侵害、造假，已由司法單位調查，也將委任律師提出訴訟，呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥。

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警方接獲線報，有不肖人士以代購與團購為名，在臉書團購社團及網拍平台等銷售不二坊的蛋黃酥，實際上卻是拿來路不明的蛋黃酥魚目混珠，裝進仿冒的包裝盒中販售，造成消費者誤認購買。

本月一日，警方到葉男位於彰化市中山路等二處倉庫查察，現場查扣二百六十九盒仿冒蛋黃酥。警方調查，葉男二0二0年間起，開始在網路販售仿冒的不二坊蛋黃酥，他自行在外委託印製包裝，蛋黃酥進貨管道不明，因貨品來源及成分不明，恐成食安隱憂。此外，真品價格為每六入二百七十五元，葉男則以四百元起跳販售，且越接近節日價格越高。

假貨倉庫離「不二坊」僅1公里

被查扣到假貨倉庫地點，離不二坊僅一公里遠，記者昨實地訪查，大門深鎖無人回應，當地居民指出，不知道這裡被查獲假蛋黃酥。

據了解，不二坊目前代購價狂漲到每盒一千八百元天價。對此，業者重申不二坊僅此一家，別無分店，中秋電話訂購早已滿單，九、十日兩天開放現場購買。

賣仿品最重判1年 或併科罰金5萬

商標法規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下徒刑、拘役或併科五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

彰化不二坊強調全台僅此一家別無分店。（記者張聰秋攝）

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