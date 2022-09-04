桃園行刑式二死案／攜神秘手機作案 殺人後馬上聯絡潛逃？

涉嫌兩死槍擊命案的蘇柏源仍在逃。（記者周敏鴻翻攝）

2022/09/04 05:30

〔記者周敏鴻、邱俊福／綜合報導〕被警方鎖定涉犯桃園市桃園區中華路一處出租套房二死槍擊命案的男子蘇柏源，目前仍在逃。檢警追查，蘇男九月一日晚間犯案時，沒帶平日慣用手機，而是另帶一支尚未查出門號的神秘手機，犯後馬上打出一通電話，全案顯然是有計畫的殺人行動，警方正以科技偵查方法設法查出該手機門號及聯繫對象。

一名專案小組成員研判，蘇男特地帶一支非平日使用的手機，就是為了防警追查，計劃好殺人後馬上使用該手機對外聯繫；打電話有可能是「回報」行動結果，也有可能事先已有潛逃計劃，用該手機聯絡協助逃亡的接應者。

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警方指出，案發當晚很快鎖定蘇男是凶手，為免他潛逃出境，第一時間即通報境管，另為考量蘇男有偷渡之虞，也已針對各種可能管道加強查緝。

檢警透露，蘇男犯案後離開出租套房，先搭計程車離開，之後轉搭其他計程車，研判犯案部分無人接應，但逃亡需要金錢或藏身處所，不排除逃亡部分有人提供協助，除透過蘇男的親友圈追查，也鎖定他平日頻繁往來的對象查訪及監控，全力切斷蘇男可能的「後援」。

因蘇男隨身攜帶槍械，警方專案小組從案發至今，不眠不休地追緝，就怕已犯下重案的他，會不顧後果、鋌而走險再犯案。

蘇男疑因詐騙集團的利益與糾紛等因素，一日晚間七點多，約男子楊宗祐、陳廷駿在出租套房碰面，蘇當時將房內另三人趕出去，自己與陳、楊在屋內共處約一個小時，隨後以行刑式手法朝二人頭部開槍擊斃，從容離開。

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