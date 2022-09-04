詐團金主柬國遙控 半年洗走台灣1.1億

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2022/09/04 05:30

基檢瓦解21人詐騙水房

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署指揮基隆市警局及刑事局，今年五月偵破一個專門替詐騙集團洗錢的水房集團，該集團半年來將高達一億一千六百八十七萬元的詐款匯轉洗到境外。全案經溯源追查，共瓦解逮捕該集團廿一名成員，羈押主嫌朱??峻等十六名幹部，基檢昨將朱男依違反洗錢防制法等罪起訴，具體求刑十年。

主嫌朱??峻 求刑十年

據悉，檢調另外追出朱男的幕後金主，是綽號「成哥」的台灣籍男子，成哥的犯案基地在柬埔寨金邊，長期在柬國遙控操盤台灣詐團；檢警研判成哥與一直從台灣等多個國家誘騙「豬仔」到柬埔寨的柬國詐騙集團，也有極深淵源，此部分持續了解中。

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檢方指出，綽號「宮保雞丁」的卅一歲朱男，原本替其他水房轉購虛擬貨幣，協助洗錢到海外，見有利可圖，乾脆自己成立水房。

他於去年十二月向國內一家銀行申請青年創業貸款，取得資金後成立水房，與境外詐騙機房及國內收簿集團（俗稱水商）合作，趁疫情期間透過境外詐騙機房，以投資股票等詐騙手法，騙走二百四十一名被害人合計一億一千六百萬餘元，將詐款匯至廿七個人頭帳戶（俗稱一車），再以網路銀行轉帳至十三個約定帳號（俗稱二車）。

接著再用網銀同一方式轉匯至所掌控的十個金融帳戶（俗稱三車），最後轉匯另卅一個金融帳戶（俗稱四車）；經四次轉匯，最後由朱男將帳戶內款項領出，以購買虛擬貨幣等方式洗錢到海外。

檢方查出，該集團累計使用八十一個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，其中以吳姓男子一次綁定廿二個約定帳戶最多。

基檢承辦檢察官劉星汝，五月間指揮基市警刑警大隊偵四隊、刑事局第七大隊第一隊等，搗破該集團位於基隆七堵區的據點，依此擴大追查，瓦解整個集團。

朱姓主嫌落網後，刪除手機對話紀錄、更改密碼，擾亂檢警辦案。（記者林嘉東翻攝）

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