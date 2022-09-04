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    檢察長：網銀高額度轉帳應正視／金管會：反詐與交易便利須平衡

    詐騙集團水房累計使用八十一個人頭帳戶，其中人頭吳男一次就綁定廿二個約定帳戶。（記者林嘉東翻攝）

    詐騙集團水房累計使用八十一個人頭帳戶，其中人頭吳男一次就綁定廿二個約定帳戶。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者林嘉東、王孟倫／綜合報導〕國內水房集團透過多層轉匯，輕易將逾億元巨款洗到國外。基隆地檢署檢察長余麗貞認為，網路銀行可高額轉帳，是國內金融體系的一個問題，建議應正視解決，否則民眾被騙走的受害款，詐團成員彈指之間就悉數轉走，檢警查扣不到這些不法所得，被害人也求償無門。

    申辦網銀約定轉帳功能，最高可轉帳五百萬元，透過數十個人頭帳戶即可將上億元不法款項轉走。余麗貞表示，銀行透過大數據分析各種科技軌跡、異常關係、異常金流等情，已能有效辨識疑似人頭帳戶，進而主動採取管控措施；行員受理客戶申請約定轉帳功能，若進行關懷提問，交談中研判可能遭不法利用，也可立即通報警察機關。

    檢方建議若能有限度限制洗錢風險高的境外IP交易，降低個人約定帳戶個數及每日轉帳限額，當能防範洗錢犯罪。

    金管會銀行局對此表示，「反詐」與「交易便利」須取得平衡，因為金融體系越多限制，就會造成不方便，相關規定都是經過多次反覆討論，衡平考量；比如因應詐騙而有每日轉帳限制，但又考量實際客戶金融交易往來需求，無論是實際交易或信用卡繳款等，所以後來才有「約轉」的排除限制。

    官員表示，即使是約轉（約定轉帳），如果客戶沒有到實體銀行臨櫃申請，也就是採取線上辦理，銀行公會規定其限額規定仍視同「非約轉」，從嚴管理，以此多一層防詐機制。

    金管會表示，相關風險辨識及客戶關懷是銀行最近幾年努力推動的目標，將會持續督導落實相關工作。

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