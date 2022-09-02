可惡！裝可憐搶行善學童 得手270判10月

法官認為柯姓男子對信任「人性本善」的兒童犯罪，應加重其刑。（資料照）

2022/09/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市柯姓男子在台中市一處公車站牌旁，攔下四名國小學童，宣稱自己手受傷，想借錢看醫師，其中一名學童心生憐憫，掏錢包想拿十元借給柯男，卻被柯男一把奪走錢包逃逸，錢包內有寶可夢卡、現金二百七十元，警方翌日抓到柯男，台中地院審理時，他全盤否認犯行，法官認為他對信任「人性本善」的兒童犯罪，應加重其刑，且犯罪手段惡劣、否認犯行而無悔改之意，依搶奪罪判刑十月，犯罪所得沒收。

判決書指出，今年五月二日下午，柯男在中市北屯區文心路與崇德路口的一處公車站牌，攔路詢問四名正要去安親班的學童（年九至十一歲），中山醫學大學位於何處，之後又說自己的手受傷，想借錢看醫師，其中一名善心學童掏出錢包，想拿十元硬幣借給柯男，不料，柯男見錢包內有二張百元鈔票，突然動手強奪鈔票後奔跑逃離，警方翌日拘捕到案，但沒查扣到錢包，以及錢包內的現金二百七十元、寶可夢卡十六張。

請繼續往下閱讀...

台中地院審理時，柯男辯稱，只有向學童詢問如何搭乘公車，沒有借錢，更沒有搶錢包，且監視器也沒拍到他搶奪錢包的畫面，法官卻認為，監視器雖沒拍到搶奪畫面，但柯男走到公車站牌時，是撐傘、悠哉行走，數分鐘之後，卻是手持未打開的雨傘奔跑離去，另外，監視器也拍到兩名學童，受到驚嚇而奔跑離開公車站牌的畫面，顯示柯男辯詞不足採信。

法官認為，柯男對兒童犯搶奪罪，依「兒童及少年福利與權益保障法」應加重其刑，柯男正值壯年，卻刻意選擇較無反抗能力的學童下手，不僅讓年幼且信任「人性本善」，想要為善的學童，心靈恐因此受嚴重傷害，也傷害社會治安、人與人之間的互信，手段惡劣、多次卸詞狡辯而不見悔改之心，搶奪罪可判處六月至五年徒刑，法官判他徒刑十月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法