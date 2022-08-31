殺警案後 議員關心員警配備 中市設無人機警隊 現有9架

2022/08/31 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台南兩名員警遭殺害，外界重視員警的配備，市議員曾朝榮昨天在市議會質疑，現在已是科技時代，台中市是否有無人機警隊？他更批警用汽車、機車沒有安裝GＰS，設備根不上保全，要求應善用高科技智慧系統，保障員警安全；警察局長蔡蒼柏表示，台中市有設無人機警察隊，目前無人機有九架，通過執照四十三位，全部集中在警察局，但平時可散置各分局。

警用汽機車沒有安裝GＰS

警察局並表示，台中市目前警用汽車八五三輛、機車三一七四輛，市府每年均編列預算汰換達標準的警用車輛，並於政府電子採購網「共同供應契約」購置合適車款；另警政署將行車紀錄器納入警用車輛附屬配備，警察局也配合採購，每年編列養護費支應車輛行車紀錄器維護及功能提升。

請繼續往下閱讀...

市議員曾朝榮昨天在市議會指出，台灣的警車不管是汽車還是機車，竟然都沒有裝上GＰS，根本跟不上時代，要如何保障員警出勤時的安全，現今的警車配備跟一般保全相較，保全的車輛有GＰS，有現場影像同步監控、緊急通報按鈕、車輛裝置防彈玻璃等，但警車都沒有，要求，警察局應善用高科技智慧系統。曾朝榮並強調，台中市警察局有多少無人機來辦案？很多犯案者藏身大樓，可用無人機進行偵防後。

此外，市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華指出，去年台南發生電動車起火意外，當時消防單位動用廿噸的水、花了一小時的時間才將火撲滅，用水量相當於燃油車的三倍；今年七月藝人林志穎驚傳電動車起火，電動車愈來愈普及，消防局應有因應對策。

消防局長曾進財指出，已列入常年訓練項目，並計劃添購相關救災設備，台中市目前尚無電動車火警案，另近四年來則有四十八件電動機車起火案；因電動車有鋰電池，起火會熱失控，目前已購置兩組滅火毯進行試用，倘搶救上使用成效良好，會擴大採購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法