前任的詛咒？醉男載女友自撞 賓士是前女友的

撞擊痕、煞車痕與零件遍佈五十公尺，連「羊角總成傳動軸」與輪胎都撞掉（圖中、右）。（記者張瑞楨攝）

2022/08/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕前任的詛咒？當舖業劉姓男子，昨清晨酒後駕駛前女友的賓士車，載著新女友疾駛於台中市西屯區文心路上，失控先撞上中央分隔島，再衝撞前方等紅燈的轎車，新車價二百多萬元的賓士車，被他撞得慘不忍睹，新女友也受傷送醫，劉男酒測濃度超標，他坦承酒駕，警方依公共危險罪法辦。

車爛新歡受傷 這下代誌大條了

中市警局六分局市政派出所調查，廿七歲劉男昨駕駛車齡約五年的白色賓士車，這輛賓士登記在前女友名下，他卻載著廿六歲的鄭姓新女友，昨天凌晨於夜店喝酒後，清晨五時許於文心路高速疾駛，於大隆路口撞上中央分隔島，失控高速撞上前方等候紅燈的本田汽車，幸好前車楊姓駕駛沒有受傷。

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監視器畫面顯示，賓士車撞擊分隔島瞬間，在猛烈的撞擊下，車體冒出火光，竄起濃煙與灰塵再追撞前車，撞擊痕、煞車痕與破損零件遍布約五十公尺，兩顆輪胎皆撞掉，連輪胎連接底盤的「羊角總成傳動軸」都撞飛，顯示當時速度不低。挨撞的駕駛楊男說，他先聽到後方傳來巨響與尖銳的煞車聲，就意識到可能會被撞，果然僅隔約二至三秒，賓士車就撞上來了。

警方初判肇事主因是劉男酒駕失控，未受傷的劉男坦承酒駕，他載著「新歡」把「舊愛」的賓士車撞壞，這下可能很難交代了。警方詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

劉男酒駕開著前女友的賓士車，卻載著新女友肇事，新女友受傷送醫，有人戲稱為「前任的詛咒」。（記者張瑞楨翻攝）

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