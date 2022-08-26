假車禍擄殺人妻 只因56歲 兇手竟逃過死刑
2022/08/26 05:30
〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕無業男子黃東明追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍擄殺，手段殘忍，引起社會公憤，屏東地檢署起訴黃男從重求刑，屏東地院昨天審結，認為黃男惡性重大，依殺人等罪判處無期徒刑。
法官︰判無期 即使假釋已年逾8旬
屏院合議庭審判長黃柏霖、陪席法官錢毓華與受命法官林敬超，認為黃男手段駭人聽聞，但判決免死的關鍵理由是，黃已五十六歲，無期徒刑依法須執行逾二十五年始得假釋，縱經假釋出獄，已年逾八旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要。
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死者家屬對判決感到失望，曾女丈夫說：「所有親友都希望他被判死刑。」痛批黃男開庭時屢勸不聽，證據擺在眼前仍睜眼說瞎話，將和律師討論後請求上訴。屏檢表示收到判決書後，再決定是否上訴。
殺人兇殘還想脫罪 受害者家屬氣憤
全案審理時，黃男力圖脫罪，辯稱智商只有八十八，但重新鑑定其智力中等，與普通正常人無異，且排除有腦損傷，無減刑空間。合議庭認為，黃開車衝撞曾女，見被害人一息尚存，載至空屋銬於樓梯扶手，放任被害人死亡，手段駭人聽聞，且事前預謀，惡性重大，除殺人罪判無期，另犯強制罪判四月。
本案發生於去年四月，黃男愛慕二十九歲曾女，多次接近騷擾，曾女報案，黃由愛生恨，向友人借用轎車，尾隨下班騎機車的曾女，衝撞摔車倒地，把顱內出血、昏迷重傷的被害人載到空屋綑綁，親吻被害人嘴唇後，任令傷重於翌日死亡。