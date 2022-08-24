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    首頁　>　社會

    三指示強力打擊犯罪 總統：加速修法 放寬警械使用

    台南兩殉職員警靈堂設在台南市立殯葬所景行廳，總統蔡英文昨日前往上香致哀並慰問家屬。（記者王俊忠攝）

    台南兩殉職員警靈堂設在台南市立殯葬所景行廳，總統蔡英文昨日前往上香致哀並慰問家屬。（記者王俊忠攝）

    2022/08/24 05:30

    〔記者陳昀、李欣芳、楊丞彧、王千豪、陳政宇、姚岳宏／台北報導〕台南殺警案震驚社會，總統蔡英文昨天下達三大指示，要行政院及相關部會加速推動「警械使用條例」的修法、強化警察執勤設備與通盤檢討外役監標準。蔡英文也在臉書上強調，政府維護治安的公權力，絕對不容許任何挑戰，打擊犯罪絕不手軟。

    強化裝備、檢討外役監標準

    總統府發言人張惇涵表示，總統感謝辛苦執勤的警察人員，稍晚在臉書上向殉職員警凃明誠、曹瑞傑的家屬致上最深歉意，表示兩人直到最後一刻，仍英勇負傷打擊不法，他們都是警察的驕傲。

    行政院昨宣示大力支持擴充警察裝備，將在立院下會期優先推動「警械使用條例」修法，放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂；內政部次長陳宗彥宣布，將為全國警察採購一萬六五四件符合3A等級防彈係數防彈背心，及五萬四二八六頂防彈頭盔。

    陳宗彥說，「警械使用條例修正草案」前年五月送立法院，同年十二月完成初審，修法重點包括使用槍械部分，可讓員警就現場狀況，如果有適合器具視同為警械使用，並讓員警使用警械時無後顧之憂，故會由內政部成立調查小組，搭配國家賠償為原則，這有助於員警使用警械時，能依現場狀況使用。

    法務部長蔡清祥說，將加速提出「外役監條例」修法，外役監服役者脫逃或未歸情形須檢討，現行只有毒品犯、性侵害犯、脫逃犯不能到外役監，未來要嚴格篩選，修法納入殺警等重大刑事犯也不得至外役監服刑。

    立法院民進黨團總召柯建銘承諾，「外役監條例修正草案」送進立院後，下個會期將列入優先法案。

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