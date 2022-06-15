小港摩鐵遭裝針孔 數百人被偷拍 警揪出攝狼累犯 曾多次入住

警方將涉嫌偷拍黃嫌送辦。（圖由民眾提供）

2022/06/15 05:30

店家曾嗆老闆是檢察官引熱議

〔記者洪臣宏、黃佳琳／高雄報導〕高雄市小港區由某退休檢察官妻子經營的汽車旅館，上月卅一日被入住的吳姓夫婦發現房間有針孔攝影機，房客反映後竟被店家嗆聲「老闆是檢察官，希望不要把事情鬧大」，高雄檢警偵辦後，前天在小港區逮捕涉案的卅九歲黃姓偷拍慣犯，並查出他在三間房裝針孔偷拍長達四個月，受害人數多達數百人，警方昨依妨害秘密、違反個人資料保護法等罪嫌將黃男送辦，檢方聲請羈押獲准。

嫌犯辯稱偷拍純為欣賞、紓壓

警方在黃嫌手機發現十餘段偷拍影片，黃嫌坦承犯案，並說因為壓力大，才想看看民眾到汽車旅館都在做什麼，只是為純欣賞、紓壓。

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警方調查，黃嫌今年二月陸續入住該汽車旅館十五次，先後在三個房間內裝設無線傳輸隱藏式攝影機。該汽車旅館兩年前重新裝潢，估算已有兩千人次入住過，而檢警從黃嫌在三個房間偷拍的影片推估，受害人數多達數百人。

未婚的黃嫌為建築工人，月薪七萬，有竊盜、妨害秘密罪前科，他去年追求一名女子遭拒，竟潛入其住家，在浴室裝設針孔，偷窺對方洗澡被逮。

全案起因是一對入住的吳姓夫婦使用APP偵測，發現電視機周邊裝飾外框出現異常訊號，經檢視原本是拴螺絲釘的孔洞疑似有攝影機鏡頭，經通知業者拆開，果然是針孔攝影機，因為沒記憶卡，無法確認錄影內容。業者曾說天天加強反偷拍偵測，不過記者昨致電詢問為何長達四個月都未發現，店家不願回應。

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