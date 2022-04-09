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    八德外役監 縱火犯越獄南逃

    林姓受刑人假借上廁所，翻越作業區廁所旁的矮牆脫逃。（八德外役監提供）

    林姓受刑人假借上廁所，翻越作業區廁所旁的矮牆脫逃。（八德外役監提供）

    2022/04/09 05:30

    負責洗車工作 假意要上廁所 翻過一五○公分圍牆落跑

    〔記者周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕廿六歲林姓男子犯下縱火、竊盜等罪被判刑九年十月，在桃園八德外役監服刑，昨天下午趁負責洗車工作時，假借上廁所之際，翻越圍牆逃獄，監所確認後向龜山警分局大林派出所報案，警方過濾監視系統影像，發現林男疑似往南部跑，他的老家也在南部，正循脫逃方向及地緣關係追緝中。

    調監視器才發現人跑了

    八德外役監表示，林姓受刑人昨天下午負責洗車工作，聲稱要上廁所，卻遲遲未回作業場所，管理人員原以為他仍在如廁，前往尋找時卻不見蹤影，其他處所也沒有發現，經調閱監視器發現疑似林姓受刑人的黑衣男，於昨天下午一點四十二分從作業場所旁攀爬圍牆脫逃，監所隨即向轄區警方報案追緝。

    殘刑約五年 剛返家探視

    八德外役監說，林姓受刑人涉犯放火燒毀他人所有物罪及竊盜罪被判刑九年十月，已有九次返家探視紀錄，過去執行期間也無異樣，如今逃獄，監所除了報警，也依規定將林姓受刑人依脫逃罪函報桃園地檢署偵辦。

    據悉，林姓受刑人申請移轉到八德外役監服刑，負責在內部擔任雜役工作，殘刑尚有四、五年，最近一次返家探視在上個月，返監後表現都很正常，昨逃獄後，監所人員訪查同舍房獄友及親友，對林男脫逃原因都不清楚。

    外役監屬於低度管理監所，有「沒有圍牆監所」稱號，八德外役監因改建，目前暫遷至台北監獄新建舍房，周邊圍牆低矮，目測高度約一五○公分左右。

    逮回後 須回一般監服刑

    監所人員表示，外役監服刑者可返家探視，是受刑人申請移監的最主要因素，加上累進處遇一到四級，每月可縮刑十六、十二、八、四天，很少有受刑人會脫逃；涉犯脫逃罪者就不得申請外役監，林姓受刑人被追緝到案後，除了得回到一般監獄服刑，累積的縮刑全數回復，多一條脫逃罪，日後也不能申請假釋。

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