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    檢抗告成功 枋寮鄉長收押

    枋寮鄉長陳亞麟涉貪150萬元交保後，法院重新裁定收押禁見。（資料照）

    枋寮鄉長陳亞麟涉貪150萬元交保後，法院重新裁定收押禁見。（資料照）

    2022/04/09 05:30

    〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉爆發工程弊案與收賄安插公所人事疑雲，屏東檢調三月間搜索並偵訊鄉長陳亞麟後聲押，屏東地院裁定一百五十萬元交保，檢方不服提起抗告，經高雄高分院發回更裁後，屏東地院昨天重新召開羈押庭，法官認為陳亞麟及同案黃姓助理涉貪嫌疑重大，裁定收押禁見。

    鄉長被羈押，枋寮鄉公所昨天暫由公所秘書蔡明成代理。屏東縣政府表示，將依法指派代理鄉長。

    工程弊案涉貪嫌疑重大

    枋寮鄉工程弊案去年八月爆發，陳亞麟接受偵訊後無保請回，但疑似擔任白手套的助理黃男遭到羈押。屏東檢調今年三月十日再度搜索陳亞麟及黃男等人住居與辦公處所，認為陳、黃兩人涉嫌收取工程回扣及以詐術使投開標發生不正確結果，涉貪情節重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，向法院聲押；地院裁定陳亞麟一百五十萬元交保，黃男則無保釋放。

    檢方提起抗告，高雄高分院審理後，同意抗告理由，撤銷原裁定發回屏東地院更裁，屏東地院昨天重新召開羈押庭，法官認為陳、黃兩人涉貪嫌疑重大，裁定收押禁見。

    枋寮鄉除現任鄉長被羈押，前任鄉長盧文信也捲入工程弊案，三月中旬遭羈押；鄉立殯葬管理所又爆發火化場員工涉嫌收受殯葬業者賄賂，涉貪的許姓及吳姓員工日前也被羈押。弊案連連，讓不少鄉民感到臉上無光。

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