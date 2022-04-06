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    朋友喝酒毛手毛腳 被她兒子打死

    被賴男拿來打人的鐵圓凳。（警方提供）

    被賴男拿來打人的鐵圓凳。（警方提供）

    2022/04/06 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉卅八歲蕭姓男子上週五酒後遭人毆打致死，出手的卅一歲賴姓男子在親友勸說後投案，警方依傷害致死罪嫌送辦。警方調查，賴男因為賴母向他抱怨，她與一群朋友一起喝酒時被蕭男毛手毛腳，賴男因此找蕭男理論，雙方大打出手，賴男隨手抄起鐵圓凳將對方打成重傷，送醫後不治。

    死者早上就喝酒 喝到晚上

    事發的瑞穗鄉興鶴路這處檳榔攤後方空地，常聚集附近民眾在此喝酒，當天不少人目睹過程，檳榔攤老闆說，蕭男當天早上就跑到檳榔攤找酒喝、一直喝到晚上；打死人的賴男到案後則供稱，都是因為蕭姓男子在酒後，對他的媽媽伸出鹹豬手、碰觸身體，媽媽回家向他抱怨，他很生氣才會立刻開車去檳榔攤找蕭男理論。

    現場目擊者說，二人講沒兩句話就打起來，扭打中，賴男順手抄起旁邊的鐵製圓凳，猛毆蕭男的胸部、背部，把蕭男打到整個人癱在椅子上、尿失禁，一旁酒友見狀攔阻後，賴男隨即開車離開現場，蕭男則送醫。

    鳳林警分局說，警方是在一日晚間十點接獲一一九轉報，民眾酒後被人打傷，經救護車送玉里慈濟醫院搶救仍不治；現場發現被賴男拿來打人的圓凳因受力彎曲變形，可見出手之重，警方調閱監視器追查，在瑞穗鄉富興村鳳梨公園找到賴男的白色轎車，賴男則不知去向。隔天一早經警方策動親友勸說後，賴向警方投案，被依傷害致死罪嫌送花蓮地檢署偵辦。

    花蓮瑞穗鄉興鶴路檳榔攤後方空地，經常有民眾聚集飲酒。（警方提供）

    花蓮瑞穗鄉興鶴路檳榔攤後方空地，經常有民眾聚集飲酒。（警方提供）

    被賴男拿來打人的塑膠椅。（警方提供）

    被賴男拿來打人的塑膠椅。（警方提供）

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