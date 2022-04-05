北聯幫擄四海幫太子爺 打到骨折丟包

方姓少年（右一）被押走。（記者王冠仁翻攝） 警方將劉嫌送辦。（記者王冠仁翻攝） 警方將黃嫌（右）與陳嫌（左）通知到案。（記者王冠仁翻攝）

2022/04/05 05:30

黑二代校園爭風吃醋 3嫌殺人未遂移送 劉男收押禁見

〔記者王冠仁／台北報導〕四海幫海罡堂方姓堂主的十七歲兒子，與自稱是北聯幫成員的同校陳姓同學，近來為一名女同學爭風吃醋；陳少心生不滿，找劉姓同學與另名黃姓男子，趁方少與友人外出打麻將時，將他押走載往山區毆打，方少被打到雙手骨折、丟包新北市三重街頭。警方將劉等三人依妨害自由、殺人未遂罪嫌移送北檢，其中劉男被法院收押禁見。

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雖然陳少等三嫌非警方列管的幫派分子，但警方不排除他們可能與北聯幫成員熟識、或有親友是北聯幫成員，陳少才自稱北聯幫成員，警方並透過管道約束雙方幫派，避免江湖恩怨報復衝突。

警方調查，十七歲方姓少年目前就讀台北市士林區一間高中，他與十七歲的同校陳姓同學，近來為了一名女學生爭風吃醋，雙方不僅在校內頻頻向對方放話，日前方少還在IG社群軟體嗆聲。

陳少心生不滿，想給方少一個教訓，上月十三日深夜十一時許，得知方少與朋友跑到台北市貴陽街二段一處棋牌社打麻將，他找來十八歲劉姓同學與三十五歲黃姓友人，由黃男開車載他們前往該處，劉男先將方少約出來，隨即將方少押上車載走。

方姓少年被載到新北市八里山區，遭陳、劉、黃以徒手及棍棒毆打，方少被打到手臂骨折，全身多處掛彩，隔天凌晨一時許，黃男開車將方少丟包在三重區文化南路上，附近民眾見到他全身是傷，立刻報警並送醫救治。

方少被陳少等人押走時，與方少一起打牌的友人曾報警，轄區萬華警方調閱監視器追查同時，接獲三重警方通報，警方趕往醫院，方少跟警方說，他是被劉男等人押走，警方上月十四日逮捕劉男，隔天再通知涉案的陳少、黃男到案。

據了解，劉、黃稱是被陳少找來，陳少則說看不慣方少一直在網路嗆聲，警方將三人依妨害自由、殺人未遂罪嫌送辦。

警方監控兩幫派 防火併

資深刑警說，北聯幫老幫主黃寶鏞具四海幫背景，兩個幫派過去向來友好，如今這些幫派底下的新生代成員，常不顧老一輩的交情，四處惹事結怨。此次事件恐引發江湖恩怨，警方現已嚴密監控四海幫與北聯幫，嚴防不法情事。

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