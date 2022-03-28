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    首頁　>　社會

    上網買外送制服／搶完高雄三信去度假 妻小面前落網

    曾男（右二）涉嫌扮外送員搶高雄三信銀 行橋頭分行，在南投度假落網，警方起出 作案BB槍。 （記者蘇福男攝、民眾提供）

    曾男（右二）涉嫌扮外送員搶高雄三信銀 行橋頭分行，在南投度假落網，警方起出 作案BB槍。 （記者蘇福男攝、民眾提供）

    2022/03/28 05:30

    〔記者蘇福男、黃良傑／高雄報導〕卅歲曾姓男子疑不堪八百萬元的房貸壓力，竟網購外送平台服裝和一把BB槍，本月廿五日扮成外送員，闖入高雄市三信商業銀行橋頭分行，搶走櫃檯的六萬餘元現金，曾男犯案後，隔天還若無其事帶妻小到南投度假，警方在民宿外的停車場埋伏，昨天在妻小面前，逮捕度完假要離開的曾男，家人得知曾男是搶匪，當場傻眼。

    曾男一個多月前購買權利車並掛上購入的變造車牌，上週五趁銀行準備打烊時進入三信商業銀行橋頭分行，手持一把BB槍和辣椒水攻擊保全員後行搶。

    曾男犯案後，開權利車逃往仁武區，再轉往大樹區義大世界購物廣場地下三樓停車場棄車，隨後搭計程車至左營區高雄榮民總醫院，開自己的白色轎車返家，隔天還開車載妻小赴南投度假。

    警方以車追人 起出空氣槍等證物

    警方以車追人，得知曾男和家人在集集鎮某民宿度假，由於該巷弄有兩家民宿，警方無法確定曾男夜宿哪一家民宿，唯恐打草驚蛇，因此徹夜在停車場埋伏，昨上午見曾男與妻小現身停車場，員警一擁而上壓制，並在曾男車內起出BB槍，但他不承認犯案。

    員警將曾男的妻小帶離，曉以大義後，他才坦承犯案，隨同專案小組回高雄取出作案車輛、安全帽、辣椒水二瓶等證物，作案外送員制服已丟棄。

    曾男從事業務工作，非外送員，疑似背負八百萬元房貸壓力，動歪腦筋行搶銀行，他供稱，為降低銀行保全員戒心，事先上網購買某外送平台服裝和一把BB槍，上週五趁銀行準備打烊時行搶，得手六萬餘元，全案警方依強盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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