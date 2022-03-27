「跳下去就不會記大過？」國中生墜亡 啟動外部調查

台中一所國中的男學生廿四日墜樓身亡，死者姑姑昨在臉書《爆料公社》PO文（見圖）說出事發細節。

2022/03/27 05:30

〔記者何宗翰、蘇金鳳／台中報導〕台中市一所國中廿四日發生男學生墜樓死亡案，各種說法不斷爆開，先是死者同學家長稱，死者生前遭霸凌，校長否認。死者姑姑昨又在臉書社團爆料，直言姪子被同學潑水、被罵「死原住民」，才和同學打架，隔天和同學提及「被記大過怎麼辦」、「現在跳下去，是不是就不會記大過了」隨後悲劇發生；校長昨仍否認霸凌，稱死者生前有發生一些事，包括噴水衝突等，學校將啟動外部調查。

姑稱姪遭同學潑水、辱罵

台中市教育局表示，該局將與校方同步調查，校方預計明天啟動「霸凌因應小組」，教育局等學校提交調查報告，再釐清校方是否有疏失。墜樓部分，檢警已相驗結案。為何發生無外力墜樓事件，須再釐清。

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墜樓事件 檢方已相驗

死者姑姑指出，姪子廿三日午睡被同學潑水，另位同學要拉姪子起來，姪子揮外套碰到另位同學，對方不爽罵他「死原住民」，因而打起來。同學家長發現孩子臉上有瘀青，打電話要求老師給交代，老師告訴姪子，要按校規處理，並通知家長到校。

姑姑表示，隔天姪子跟同學說：「要被記大過怎麼辦？」同學安慰：「不會啦，老師不會隨便記你大過，不要亂想。」姪子回稱：「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」

姑姑說，監視畫面看到侄子在廁所前脫下外套、摘下手錶給同學，往圍牆旁走出監視畫面外，只見同學一臉驚恐表情。她說，選擇講出來，只是想還原事情真相，讓已離開的人安心離開。

校長稱有衝突 沒長期霸凌

校長說，該生平常人緣很好，是籃球隊員，沒有被長期霸凌，與同學起衝突是因當時要上課了，該生還在睡覺，幾名與他要好的同學推他、用水噴他，他有點生氣，才起衝突；校方當下認為並非霸凌，只是同學間的嬉戲，也沒有要記過。校方表示，為昭公正，依程序啟動外部調查。

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