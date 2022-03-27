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    首頁　>　社會

    免懲又逆轉 失言檢察官改薄懲

    高雄地檢署檢察官趙期正。（資料照）

    高雄地檢署檢察官趙期正。（資料照）

    2022/03/27 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄地檢署檢察官趙期正（見圖，資料照）開庭失言，雄檢給予「促其注意」處分，但到了檢察官人事審議委員會，卻改為不用懲處，引發議論；法務部把全案退回檢審會再議，檢審委員廿五日表決，再度逆轉改回「促其注意」處分，不過維持其良好（甲等）的職務評定（考績），將第二次送法務部長蔡清祥核定。

    恢復促其注意處分

    二度送交部長核定

    依照慣例，檢察官只要被處分，當年度考績就會落入未達良好（丙等），本案若依此確定，將出現懲處後考績仍是甲等的結果。一位曾任檢審委員的檢察官分析，處分是今年才做成，不會反映在去年考績（今年打去年考績）上，等到明年打考績時，人事系統會跳出今年懲處紀錄，屆時須再送檢審會討論。

    此外，趙期正雖受「促其注意」處分，但只是薄懲，未達「警告」程度，加上職務評定為良好，今年仍可報名參加主任遴選。

    具有移送懲戒權的檢察官評鑑委員會，去年接獲高雄律師公會的請求評鑑案，指趙期正開庭時當著律師的面問被告：「聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？」「還是說你辯護人有病，在抽大麻？」「或是你想要換漂亮的、女的（律師）…都可以。」讓律師難堪。

    檢評會認為趙期正確實失言，但情節不到司法懲戒地步，無須送職務法庭，不過仍有行政懲處必要，發交雄檢議處。雄檢依檢評會決議意旨，對趙處以「促其注意」處分，送檢審會核定。

    檢審會投票時，以一票之差通過無須懲處，趙逃過一劫；但檢審會被指護短，挨批檢察官審查自己人的違失案標準過低。

    法務部為求慎重，把案子退回檢審會再議。廿五日重審，在場人士說，有兩名檢審委員替趙說話，指他去年表現尚可，不該受單一事件影響；另名委員拿出資料唸出外界對不用懲處的看法，會場安靜無聲，隨後投票顯示，過半數委員重視「外界的聲音」，逆轉為應予「促其注意」處分，不過處理考績案時，表決結果仍維持趙的甲等評定。

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