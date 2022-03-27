非警告處分 趙期正仍可參加主任遴選

高雄地檢署檢察官趙期正失言懲處案，雖從「不懲」變「應懲」，但他仍有資格報名參加主任遴選。（資料照）

2022/03/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄地檢署檢察官趙期正失言懲處案，前天在法務部檢審會逆轉為應予「促其注意」處分，雖從「不懲」變「應懲」，但他仍有資格報名參加主任遴選。趙期正去年入圍雄檢票選主任名單的前五名，最後鎩羽而歸，今年是否有機會升遷，有待觀察。

「各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點」規定，檢察官若要升任主任，最少要服務滿八年，且近三年的辦案成績要達標（偵查八十五分、公訴九十分、刑事執行七十分）；報名參加遴選的三年內，不可受到警告處分或是更嚴厲的司法懲戒，且五年內的職務評定必須均為「良好」。

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換句話說，一旦職務評定出現過「未達良好」，就代表未來五年升遷無望，以致各地檢署打考績時非常謹慎，擔心一出手就影響當事檢察官的前途，也因為如此，「下重手」情況通常較少。

一位檢察官指出，除非有特別狀況，否則職評會討論懲處案時，多會以輕微的「促其注意」取代「警告」，避免影響其升遷。不過被打「促其注意」者，通常會吃考丙，部分職評會基於同僚情誼，不好斷然處置，仍給甲等，才會出現雖受懲，但仍獲甲等和報名主任遴選的情況。

但主任一職除了辦案，還負有行政管理與督導之責，為強化其領導統御正當性，就算通過消極條件，檢察界仍有一些篩選的潛規則，例如未結案數超過二百五十件、案件無故未進行、延宕偵結案件過多等，可證明其敬業精神不佳；又或曾出現負面事件且屬實，足以影響品操分數等，這些都可能成為「被刷下來」的考量，屬檯面下的管制升遷因素。

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