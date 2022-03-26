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    害正妹墜亡 檢認定「撿屍」收押挨揍男

    賴男涉嫌撿屍被收押。（資料照）

    賴男涉嫌撿屍被收押。（資料照）

    2022/03/26 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中從事「傳播妹」工作的二十多歲「小雅」，本月二十日墜樓身亡，其梁姓男友認定是被賴姓酒客性侵後羞愧自殺，夥同友人共九人強逼賴男罰跪街頭及打得全身是傷，要賴承認性侵小雅。賴男出院後堅稱是你情我願發生性關係，但檢警過濾監視器發覺，小雅當時嚴重醉酒，賴男涉嫌「撿屍」，進而導致小雅墜樓死亡，觸犯刑度十年起跳的「乘機性交致被害人羞忿自殺」重罪，昨天聲請羈押獲准。

    觸重罪 刑度10年起跳

    二十四歲賴男本月二十日凌晨與朋友到KTV喝酒，叫來小雅等傳播妹陪酒，清晨賴男帶小雅到汽車旅館，中午各自離去，小雅當晚七時墜樓死亡，僅留下一句話「希望大家記得我的好」。檢警驗屍時，死者友人說，小雅生前哭訴被酒客性侵，檢方指示台中市警六分局偵辦。

    結果二十一日死者的梁姓男友，夥同友人犯下私刑毆打賴男案，賴當時承認「強姦」（性侵害）小雅，梁男等人遭法辦。但賴男二十四日出院後，否認犯行，表示獲小雅同意，並未性侵；警方調閱KTV與汽旅監視器發覺，案發前小雅已醉得步履蹣跚，遭賴男「撿屍」侵犯，中檢認定他有逃亡、串供之慮聲押，獲台中地院裁定收押。

    刑法規定，觸犯乘機性交罪，刑度為三至十年；犯性侵害致被害人羞忿自殺罪，則是最輕十年以上有期徒刑的重罪。

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