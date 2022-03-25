中華電信女員工 通外鬼洗手機億元

佳鞍有限公司負責人林敬翔及時任中華電信北區電信分公司新北營運處女股長林翠美，被新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴。（資料照）

2022/03/25 05:30

營運商一併起訴 還積欠月租費三千五百多萬元

〔記者王定傳／新北報導〕二○一六至二○一七年間，佳鞍有限公司負責人林敬翔涉夥同當時中華電信北區電信分公司新北營運處女股長林翠美，利用「企業購機免預繳優惠方案」，免費或低價購得三五三一支、市價達一億兩千多萬元的高價智慧型手機，再低價轉售牟利，並積欠月租費三千五百多萬元，新北地檢署昨依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

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檢方調查，二○一六年四月間，林男先謊稱他是研發iPhone手機無線充電的廠商，要買手機進行研發，致林女受騙未經直屬主管同意，幫林男申請購買iPhone手機享免預繳及購機優惠；後來，林女得知林男買手機就是要轉賣牟利，卻為了業績繼續幫林男以三千多元至六千元不等優惠價格，購買每支市價至少兩萬七千元的iPhone手機搭配免預繳優惠門號兩百八十組。

高層一度察覺有異卻被唬過

檢方調查，新北營運處高層聽聞此事後曾請林男解釋，林男當眾謊稱公司承接政府或軍方研發工程，因營業秘密不能開放參觀，還聲稱可以拿家人的房產抵押擔保，另又瞎掰公司二○一五年的營業額達八百萬元，導致承辦人員未能察覺犯行。

檢方調查，林女之後為了衝高業績持續幫林男以每支手機○元至六千多元不等購機優惠價格，取得市價每支達兩萬七元至三萬餘元的手機；林男也有「報答」林女，招待她與其家人至澳門旅遊，並贈送iPhone手機、相機、腳踏車，還幫她付賓士車頭期款。

檢方另查出，林男還謊稱自己是學校教練、老師、貿易商等身份，向其他四位民眾詐騙；偵辦時，兩人均否認有詐欺犯意。

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