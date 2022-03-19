市區狂飆 衝撞行人1死2傷

簡男衝撞3名路人後繼續滑行，直到撞上分隔島才停下來。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/19 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕三十九歲簡姓男子駕駛黑色轎車，昨晚近七時行經台北市士林區士東路與芝玉路路口，疑車速過快又失控，衝撞走在斑馬線上的六十歲謝婦等三人，造成謝婦喪命，十七歲廖姓、吳姓女高中生骨折。

駕駛自稱不舒服趕著回家

警方初步調查，簡男並無酒駕，初判為超速失控肇禍，警訊中，簡男供稱他是網頁工程師，平日都在家上班。案發時他覺得身體不舒服，想要趕回家休息，不知道自已時速多少，沒想到卻肇事。

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60歲婦人送醫不治 兩高中女生骨折

警方表示，昨晚近七時左右，簡男駕駛黑色轎車，高速行經士東路與芝玉路路口時，疑車速過快又失控，衝撞正走在斑馬線上過馬路的謝婦等三人，轎車撞到人後，再撞上分隔島才受阻停住。

救護人員趕抵，謝婦已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，兩名女高中生則多處骨折，送醫暫無生命危險。

天母網友議論紛紛 肇事者是德東飆車王？

事發後，天母地區一帶的網友熱烈討論，有人指出「有台深色的轎車很恐怖，經常在飆車」，也有網友稱「根本就是慣性飆車」，更有人懷疑簡男就是「德東（德行東路之意）飆車王」。

警方指出，事故現場是人行穿越道，並劃有斑馬線，雖無設置行人號誌或紅綠燈，但行人仍有絕對的優先權，駕駛應禮讓行人。

附近居民紛紛出來查看。（記者劉慶侯翻攝）

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