北市建管處護航弊案 1公務員起訴

前約聘工程員楊忠翰（白衣）、查報隊前違建查報小隊長林韋鳴（藍衣）、前幫工程司謝國立（黑衣）等人，去年4月遭檢調約談，經台北地檢署約1年的調查後，僅依偽造文書罪起訴謝國立1人。（資料照，記者錢利忠攝）

2022/03/18 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前台北市建管處施工科幫工程司謝國立等五名建管處公務員，去年被檢舉向建商收賄，無視陽台外推違建，簽核「陽明書院明德會館」建案使用執照；不過，台北地檢署查無行、受賄事證，昨針對謝國立涉在「竣工檢查總表」上不實簽核一事，依偽造文書罪將他起訴；至於謝國立等十人被控行、受賄部分均不起訴。

竣工檢查總表 不實簽核

全案十名被告中，有五人為北市建管處基層公務員，分別是謝國立、時任工程員王德全、查報隊前約聘工程員楊忠翰、林韋鳴，及使用科前約聘工程員胡朝養。其餘五名被告分別是建商長泰金公司總經理羅國郎、營造商裕泰坤總經理王勁中、工地主任劉書瑞、靠行裕泰坤並承攬長泰金土建工程的業者黃興泉（已歿），以及被控擔任白手套的跑照業者黃士勳。

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檢方調查，長泰金委託裕泰坤興造「陽明書院」建案，裕泰坤則委託黃士勳跑照；謝國立、王德全二人為審核使照的前、後任承辦人；楊忠翰、林韋鳴及胡朝養等三人則是查報違建的承辦人。

全案起源於黃興泉承攬長泰金建案的土建工程，並與長泰金簽約，於二○一五年十一月卅日前取得使照，工程若延宕，每延遲一日須繳十萬餘元違約金給長泰金；黃興泉為避免繳納違約金，涉嫌於二○一五年十一月底，意圖透過黃士勳行賄謝國立、王德全儘速發照。

謝國立等五名公務員均否認收賄，長泰金、裕泰坤雖承認有交付十萬元、七萬元給黃士勳，但黃士勳及長泰金總經理羅國郎均否認相關款項為賄款。檢方查無異常金流，認定貪污的罪證不足。

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