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    妻、母、岳母、前妻當人頭 薪水小偷暗槓250萬

    薪水小偷暗槓250萬判刑示意圖。（資料照）

    薪水小偷暗槓250萬判刑示意圖。（資料照）

    2022/03/17 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道西湖服務區的外包清潔公司主任劉姓男子，利用職權冒用妻子、母親、岳母及前妻當人頭，製作服務區清潔人員不實班表及上下班紀錄，詐領公司逾二百五十萬元薪水；其中前妻名義的部分，還用來支付離婚時承諾前妻的小孩扶養費。苗栗地方法院依偽造私文書罪，判處劉男應執行有期徒刑一年十個月。

    判決書指出，劉男為私人清潔公司派駐於國道西湖服務區的清潔主任，負責調派該公司員工在西湖服務區的工作人力，並製作員工每月排班班表，公司也授予劉男人員招聘應徵之權。

    劉男卻冒用妻子、母親、岳母及前妻四人名義，虛偽填寫公司員工基本資料表、切結書，將妻子等四人列入公司員工名單內，並製作不實班表，將四人排入班表；他再替四人打卡，製作不實的上、下班紀錄。

    劉男讓公司誤認四人都有到班工作，因而將四人的薪資匯至劉男提供給公司的帳戶；劉男於二○一六年四月至二○二○年三月間，共詐領二百五十餘萬元。劉男被檢舉，公司報警將他送辦。

    劉男坦承偽造妻子等四人的員工基本資料表、不實班表、不實打卡紀錄，不實員工考勤紀錄表等，但否認有詐欺取財。他辯稱，公司都知道四人沒有上班，是因為他的薪水低，且服務區單位多、要作公關，又有員工福利、員工工作損壞賠償等開支，公司要他找人頭，而人頭的薪水則作為他的薪水補貼、公關費等。

    法官依據公司負責人及服務區其他清潔員工等證詞，認為劉男所辯為推卸之詞，不予採信，依行使偽造私文書罪處斷，但劉男四次犯行應分論併罰，應執行一年十個月；全案可上訴。

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