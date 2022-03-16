系統出錯訂單取消╱外送員應送回餐點 帶回家業務侵占判刑

外送車示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2022/03/16 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕Uber Eats林姓外送員，去年外送餐點途中，發現系統因不明原因取消訂單，竟未把餐點送回餐廳，據為己有帶回家給家人吃光光。新北地院法官認為，林男認罪賠償有悔意，有情輕法重、情堪憫恕之處，減刑後依業務侵占罪判刑三個月、緩刑兩年。

判3月 緩刑2年

檢警調查，去年三月二十日零時許，林男接獲Uber系統通知，到餐廳拿了價值合計五百五十元的一碗味香秘制麻辣雙拼、一份紹興蝦與藥膳牛肉鍋套餐後，在運送途中，發現系統因不明原因取消訂單，竟未把餐點送回餐廳，據為己有帶回家給家人吃光光，餐廳發現報警處理。

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辯稱「忘記餐廳在哪了」

檢方偵辦時，林男辯稱：「我本來想送回餐廳，但忘記餐廳在哪裡了」，審理時林男認罪。

法官認為，林男侵占食物的價值不高，且已與被害者和解、賠償，可見林男已積極彌補所造成的犯罪損害，本案在客觀上顯有情輕法重、堪有憫恕之處，縱論處法定最低刑六個月徒刑，猶嫌過重，依刑法五十九條酌量減輕其刑。

法官並認為，林男利用職務之便侵占財物，侵害商家財產法益，惟念及他犯後能勇於坦承犯行，並與商家和解，被害者亦表示同意給緩刑，因此判刑三月，且他經此偵、審程序及科刑宣告，當知所警惕，諭知緩刑兩年，可上訴。

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