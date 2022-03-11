瓦解中國女賣淫集團 扣公海接駁船逮首腦

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2022/03/11 05:30

搜出三百萬現金

〔記者萬于甄、劉禹慶／綜合報導〕男子陳明道為首的兩岸人蛇集團，以漁船公海接駁、澎湖搭乘客輪抵台的新興偷渡手法，將中國女子從中國偷渡到台灣賣淫，檢警本月九日瓦解該人蛇集團，逮獲陳男五人，查扣三百萬元現金與犯罪工具船舶一艘，集團首腦陳男、與集團要犯劉男，因違反兩岸人民關係條例罪嫌重大、有串滅證之虞，獲法官裁定羈押禁見。

賣淫一次僅得五百

檢警起疑追出集團

台南市警永康分局去年六月在轄內一處出租套房，查獲從中國偷渡來台的蘇姓女子從事性交易，該女子來台僅二個月，性交易所得的三分之二，都用來償還「旅費」，每次僅有五百元入袋，警方研判「旅費」就是「人蛇費」，幕後應有人蛇集團操控犯罪。

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永康警方擴大調查及分析相關資料後，還認為蘇女不可能在疫情期間，有能力單獨偷渡來台，顯見幕後集團極具組織性，隨即組成專案小組，報請澎湖及台南地檢署指揮偵辦。

永康警方查出，該人蛇集團成員多是澎湖人，陳男從中國先偕同偷渡者搭漁船至馬公漁港，再由劉姓成員在馬公接應，另名黃姓成員則在台灣布袋漁港接應；集團成員製作假證件，讓偷渡者由澎湖直接搭客輪到嘉義布袋漁港登岸。

五嫌犯 兩人收押

檢警前天收網，先在彰化逮捕黃嫌，接著在澎湖逮捕陳嫌等四人，查扣三百萬元現金與船舶一艘，檢方複訊後將陳、劉二人聲押禁見獲准，另三名被告分別限制住居及責付。

追還有多少人偷渡

至於該集團犯行多久、已安排多少中國女子來台？正擴大追查中。

澎湖地檢署查扣人蛇集團三百萬元贓款，列入證物移送。（澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署指揮相關單位，查扣走私人蛇漁船。（澎湖地檢署提供）

台南永康警方去年查獲一名偷渡來台賣淫的中國籍蘇姓女子，溯源追查破獲人蛇集團。（記者萬于甄翻攝）

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