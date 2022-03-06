妻離子散 毒蟲悔悟變戒毒師

阿傑（左二）歷經妻離子散，終於成功蛻變，現已是反毒大使。（記者吳政峰翻攝）

2022/03/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿傑出生純樸農村，讀國中時母親怕他學壞，每天騎單車來回廿公里載他上下學，但他長大後沾染毒品多年，即使結婚生子仍沉淪毒海，妻子徹底失望，帶著兩歲兒離去。阿傑在獄中幡然了悟，出獄後決心主動戒毒，並考取廚師執照、通過戒毒教師選任，成為反毒最佳典範；法務部長蔡清祥得知後，肯定他的蛻變，強調天下無難事，只要有心就可擁有新人生。

蔡清祥：只要有心就可擁有新人生

阿傑國中時期叛逆愛玩，放學後常在外「浪流連」，母親為了他，天天騎單車往返廿公里親自接送，從不喊累，卻無力阻止他的沉淪，國中畢業後阿傑接觸到毒品，頻繁進出監所長達十五年，甚至在愛子僅八個月大尚在襁褓時，又被捕入獄蹲苦牢，妻子對他失望至極，決定離婚。

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考取中餐丙級證照 下廚給家人吃

妻離子散又惹母親傷心，獄中的阿傑終於痛醒，卅七歲出監後，主動前往台南更生晨曦輔導所戒毒，並參加更生保護會台南分會的中餐丙級證照班，取得廚師執照，協助打理所內飯食，返家後亦下廚給家人吃，修補親情。

浪子回頭逐漸獲得親友肯定，阿傑決定報考戒毒輔導老師，並通過培訓，二○一五年開始以自身經驗反毒，協助毒品受刑人建立戒毒自信心。他同時參與教會關懷弱勢家庭與兒童的活動，定期訪視關懷和提供物資。

自身經驗 助受刑人建立戒毒自信

法務部表示，阿傑能戒毒成功並助人，歸功於家人的不放棄，現在對阿傑而言，能陪伴父母、協助居家照料、做飯給家人吃，就是最大的幸福。蔡清祥說，每個人都有選擇新人生的權利，阿傑就是最佳例子。

目前各監所收容人以毒品犯為大宗，蔡清祥指示戒毒應結合更生保護會，以多重手段協助更生人走向正軌，例如辦理安置收容處所，提供技能訓練與就業媒合機制、藥癮戒治課程、心理輔導、技能訓練與就業轉介等。

蔡清祥也曾多次訪視戒毒處所，並積極推動「援助家庭」方案，幫助更生人的家庭解決緊急危難，希望藉此讓家庭支持更生人達到改過向善的目標。

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