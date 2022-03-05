正義警作證不護短：同僚不甩勸阻 說要慢慢玩

與潘惠宗同行的警員，出庭作證並未袒護自己人。（資料照）

2022/03/05 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警員潘惠宗以大腿、臀部，壓在被上銬逮捕的曹姓騎士頭、肩頸部位，並故意搖晃導致受傷，挨告後否認犯行。不過當時同行的王姓警員，出庭作證時並未袒護自己人，他證稱，教官不容許這麼做，還跟法官說：「我當下很訝異」並出言阻止，潘員卻以戲謔方式回他說：「我可以跟他慢慢玩」；王姓警員的正義之詞甚為關鍵，讓法官更篤定潘員是故意傷人。

案發時與潘員同行的王員，偵審時指證，曹男起初雖激烈質疑為何要做平衡測試，但無攻擊動作，也未持具傷害力的武器，就算不壓制也不會有危險，潘員將他上銬壓制後，曹男根本無力反抗。

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警校訓練 不會容許這樣做

王員證稱，潘員卻用臀部將全身主要重量，壓在曹男脆弱的後頸部一段時間，還晃動身體；王說：「我們在警校訓練時，沒有教過員警用屁股壓在別人後頸部」、「不管是警校、現在的教官、警局訓練科，從未教過在犯人已被上銬的情況下，再使用強制力，這是教官不能容許的行為。」

百公斤重量 一般人受不了

王員說，潘員的體重約一百公斤，卻以搖晃身體、重複起身、坐下等方式，造成被害者痛苦不堪，此重量坐在一般男子身上都會受不了，何況曹男雙手被銬在背後、臉朝地板，曹男的傷勢確實是潘員造成的。

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