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    單戀女師持鉗闖宿舍 6寶爸毀形象觸2罪

    持鉗闖宿舍示意圖

    持鉗闖宿舍示意圖

    2022/02/28 05:30

    6寶爸艱苦養家 曾上媒體版面

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕四十多歲的新北市胡姓男子與妻子育有六名子女，平日他在平溪地區撿拾廢棄天燈支架貼補家用，因接送孩子結識來偏鄉服務的劉姓女教師，胡男對劉女心生情愫、並有騷擾行為，劉女感覺不適，除迴避與他見面，並在宿舍架設防盜鐵絲及監視器，胡男竟兩度入侵宿舍，持老虎鉗剪斷防盜鐵絲、破壞監視器。基隆地院近日審結，認定胡男觸犯毀損他人物品等二罪，各處二月徒刑，應併執行四月，得易科罰金。

    女教師表現優異 曾獲市長表揚

    據悉，胡姓男子多年前因靠著回收天燈支架，育有六名子女，艱苦養家的好爸爸形象，一度登上媒體版面；而被害女教師，則是從南部到偏鄉，照顧偏鄉學童，因表現優異曾獲市長表揚。兩人是在接送孩子時認識，沒想到胡男卻對女教師產生好感，進一步有騷擾行為。

    檢警調查，胡男經常在平溪地區走動，對當地環境非常了解，胡男頻頻對劉女表現有好感，讓劉女感覺不適，多次迴避與他見面，並在宿舍周邊架設防盜鐵絲及監視器，保護自身安全。

    去年國慶日當晚六時，胡男竟持老虎鉗前往劉女的職員宿舍，翻牆侵入後，剪斷宿舍防盜鐵絲，劉女發現報警處理，隔十一天，胡男再次闖進宿舍，發現該處有監視器，便徒手破壞監視器，監視器被破壞當下，劉女的手機收到防盜提示，趕緊通報一一○，警方循線逮捕胡男到案。

    胡男到案後向檢警承認犯行，表示自己確實二次入侵學校職員宿舍，剪斷防盜鐵絲及破壞監視器，但他只是想找女老師「聊天」，並非要進屋竊盜。

    檢方以胡男觸犯毀棄損壞及侵入住宅等罪將他起訴，法官審理後認為，胡男兩次犯案，均觸犯侵入住宅與毀損他人物品罪，應以較重的毀損他人物品罪處刑；因此分別判胡男兩個月徒刑，應併執行四月，得易科罰金十二萬元。

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